Fed faiz oranlarını ne zaman indirecek?

31 Aralık 2022 Cumartesi, 07:00

Fed'in bu yıl bir noktada 40 yılın en yüksek seviyelerinde seyreden enflasyona tepkisi, art arda 75 baz puanlık dört artış da dahil olmak üzere oranları agresif bir şekilde artırmak oldu. Genel olarak, oranlar 2022'de 425 baz puan artarak yüzde 4,25-yüzde 4,5 aralığına yükseldi.

Yılın son toplantısında, Fed 50 baz puanlık bir hamleyle artışı yavaşlattı. Fed Başkanı Jerome Powell, Aralık FOMC toplantısından sonra gazetecilere verdiği demeçte "Bu yıl 425 baz puan artırdık ve kısıtlayıcı bir bölgeye girdik. Artık ne kadar hızlı gittiğimiz o kadar önemli değil. Nihai seviyenin ne olduğunu düşünmek çok daha önemli. Ve ne kadar süre kısıtlayıcı kalacağız? Bu en önemli soru olacak" dedi.

Gelecek yıl için en son medyan tahmin, oranların yüzde 5,1'e çıkabileceğini gösteriyor, Fed ayrıca 2023'te reel GSYİH'nın yüzde 0,5'e gelmesini ve PCE enflasyonunun 2023'te yüzde 3,1'e düşmesini bekliyor.

Şubat ve mart ayları için daha fazla faiz artışı piyasalar tarafından şimdiden fiyatlanıyor. Birçok analist, bundan sonra bir duraksama ve ardından yıl sonuna doğru olası faiz indirimlerinin geleceğini tahmin ediyor.

"ARTIRIMLARIN ETKİSİ OCAKTA DAHA NET OLACAK"

OANDA kıdemli piyasa analisti Edward Moya, Kitco News'e verdiği demeçte, "Fed gelecek yıl muhtemelen en az 50 baz puan daha fazla artırım yapacak. 75 baz puan artırmak zorunda kalırlarsa da şaşırmam. Bu yılki artırımların etkisi ocakta daha net olacak" dedi.

RBC, nihai oran artışının mart ayında gelmesini bekliyor. RBC Capital Markets emtia stratejisti Christopher Louney Kitco News'e verdiği demeçte, "Ekonomi/oran strateji ekibimiz şu anda Fed'in mart ayındaki son artırımını görüyor ve bu muhtemelen dalgalanma getirecek" dedi.

"ENFLASYONİST BASKILARI AZALTMAYA YARDIMCI OLACAK RESESYON YOLDA"

Capital Economics, Fed'in Faiz oranlarını gelecek yılın ikinci yarısında indirmesini bekliyor. Capital Economics baş Kuzey Amerika ekonomisti Paul Ashworth, "Ekonomi dördüncü çeyrekte toparlanmış gibi görünse de enflasyonist baskıları daha da azaltmaya yardımcı olacak bir resesyon yolda. Sonuç şu ki, Fed'in devam eden şahinliğine rağmen, faiz oranlarının hala daha yüksek olmasını bekliyoruz. 2023'ün sonlarına doğru tekrar düşüyor" diye konuştu.

"FAİZ İNDİRİMİ YAPMAK ZORUNDA KALACAK"

DoubleLine Capital CEO'su Jeffrey Gundlach, Fed'in şubat ayında 50 baz puan daha ilerlediğini ve oranların potansiyel olarak gelecek yıl yüzde 5'e ulaşacağını düşündüğünü söyledi.

Ancak Gundlach "Fed yüzde 5'e ulaştığında, faiz oranlarını birden fazla toplantıda bu seviyede tutamayacak ve faiz indirimi yapmak zorunda kalacak" diye de uyardı.

ING'DEN ILIMAN TAHMİN

ING'ye göre bir başka olası senaryo, ikinci çeyrekte bir duraklama ve gelecek yılın üçüncü çeyreğinde kesintiler oldu. Hollanda bankası, şu anda fiyatlandırıldığından daha sancılı bir ekonomik gerileme öngörüyor.

ING ekonomistleri, "Fed ortalama olarak, bir döngüdeki son faiz artırımı ile ilk faiz indirimi arasında yalnızca altı ay bekledi. Durgunluk güçleri fiyat baskılarını azaltacak. Fed'in fiyat istikrarının yanı sıra bir istihdam dinamiği içeren ikili bir yetkisi var. Bu, Fed'e teşvikle yanıt verme konusunda daha da fazla esneklik sağlıyor ve 2023'ün üçüncü çeyreğinden itibaren olacağına inanıyoruz." yorumunda bulundu.

ŞAHİN FED BEKLENTİSİ

OANDA kıdemli piyasa analisti Moya "Ücret baskıları ortadan kalkmadığı için yüksek enflasyon Fed'i agresif tutacaktır."dedi ve , piyasanın Fed'in önümüzdeki yıl şahin söylemine bağlı kalmasını beklediğini çünkü çok erken geri adım atmanın sabit enflasyon riski anlamına gelebileceğini kaydetti.

Çok daha şahin bir tahminde bulunan ABN AMRO, gelecek yıl 125 baz puanlık ek oran artışları arıyor. ABN AMRO'nun kıdemli ABD'li ekonomisti Bill Diviney, "Fed'in finansal koşullarda büyük bir rahatlama ile rahat edeceği bir noktaya hala birkaç ay uzakta olduğumuzu düşünüyoruz - muhtemelen ikinci çeyreğin sonlarına veya üçüncü çeyreğe kadar olmayacak" dedi.

Wells Fargo'daki ekonomistler de, Fed'in faiz oranının birçok kişinin tahmin ettiğinden daha yüksek zirve yapma şansının hala var olduğu konusunda uyardı.

Bankanın 2023 görünümünde, "Tahminimiz, 1 Şubat'ta 50 baz puanlık bir faiz artışı daha ve ardından mart ortasında 25 baz puanlık son bir hareket bekliyor" ifadeleri yer aldı.

Ülkede enflasyon kasım ayında, ekim ayındaki yüzde 7,7'lik artışın ardından yüzde 7,1 arttı. Bu, aralık 2021'den bu yana en düşük artış oldu.