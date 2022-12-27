Yeni keşfedilen nöronlar bazı hastalıklara çözüm olabilir

27 Aralık 2022 Salı, 14:11

Çeviren: Nilay Kamu/Cumhuriyet Gazetesi

Yeni yapılan bir çalışma özellikle sıcak çarpması, hipotermi ve obezite gibi hastalıkların çözülmesi için geliştirilecek teknolojilere ışık tutabilir.

Japonya'da bulunan Nagoya Üniversitesi'nde yer alan araştırma ekibi beynin preoptik bölgesinde yer alan bir grup nöronun, memeli canlılarda vücut sıcaklığının düzenlenmesinde önemli rolleri olduğunu keşfetti.

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Vücut sıcaklığını yapay olarak ayarlayan bir teknolojinin geliştirilmesinde rol oynayabileceğini gösteren bu çalışma, özellikle sıcak çarpması, hipotermi ve obezite gibi sorunların da çözüm anahtarı olabilir.

Science Advances dergisinde yayımlanan çalışma, memelilerdeki vücut sıcaklığını düzenleyen ya da optimize eden nöronlara odaklandı. Vücut sıcaklığının dengelenmesi neden önemli? Önemli, çünkü pek çok rahatsızlık ve bozukluk bu dengenin bozulmasından kaynaklanıyor.

Preoptik bölge, virüslere, bakterilere ve diğer hastalıklara neden olan organizmalara karşı savaşmak için vücut ısısını yükselmek üzere komut verir ancak bu alandaki nöronların vücut ısısını artırmak ve düşürmek üzere verdiği komutlar da tam olarak net değil.

Bu sebeple yapılan araştırma, bu tür nöronların tanımlanmasına odaklanıyor. Profesör Kazuhiro Nakamura, Öğretim Görevlisi Yoshiko Nakamura ve Nagoya Üniversitesi'ndeki diğer araştırmacılar ve Juntendo Üniversitesi'nden Profesör Hiroyuki Hioki ile beraber çalışarak, bir çalışma yürüttüler.

EP3 nöronlarına odaklanan araştırmacılar, vücut ısınını düzenleme işlevine odaklanak fareler üzerinde çalışmayı derinleştirdiler. EP3 nöronlarının ortam sıcaklığındaki değişikliğe tepki olarak nasıl değiştiğini gözlemlemek isteyen ekip, 28 santigrat derecede gözlemlerine başladı. Daha sonra iki saat boyunca 4 santigrat derecede, 24 derecede ve 36 derecelerdeki sıcaklıklarda beklettiler.

Sonuçta 36 santigrat dereceye maruz kalmanın EP3 nöronlarını aktive ettiği sonucuna ulaşırken, 4 derecede ve 24 derecede bu nöronların aktif olmadığı tespit edildi.

Çalışmanın baş yazarı Nakamura, EP3 nöronlarının vücut sıcaklığına ince ayar yapmak için düzenlenebileceğini aktardı.

Söz konusu çalışmanın bulguları çok farklı alanlarda kullanılabilir. Örneğin, vücut ısısını yapay olarak ayarlayabilen bir teknolojinin geliştirilmesinin önü açılabilir. Bu ilginç bir şekilde, yağ yakımını desteklemek için 'vücut ısısını normalden biraz daha yüksek' tutarak obezite tedavisinde dahi kullanılabilir.