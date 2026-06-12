Fed'in yeni Başkanı Kevin Warsh sahnede: Enflasyon zirvedeyken ilk sınav

ABD'de enflasyonun yükselişini sürdürmesi ve iş gücü piyasasının güçlü görünümünü koruması, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh'ın gelecek hafta başkanlık edeceği ilk para politikası toplantısını piyasalar açısından kritik hale getirdi.

Enerji maliyetlerindeki artışın etkisiyle enflasyon son üç yılın en yüksek seviyelerine çıkarken, yatırımcılar Fed'in 16-17 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından gelecek mesajlara odaklandı.

ENFLASYONDA ÜÇ YILIN ZİRVESİ

ABD Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanan son veriler, ülkede enflasyon baskılarının yeniden güçlendiğini ortaya koydu.

Mayıs ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 0,5, yıllık bazda ise yüzde 4,2 yükseldi. Böylece yıllık enflasyon, Nisan 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Fed'in yüzde 2'lik enflasyon hedefi dikkate alındığında, mevcut seviyeler fiyat baskılarının sürdüğüne işaret ediyor.

Enerji fiyatlarındaki yükseliş, enflasyondaki artışın temel nedenlerinden biri olarak öne çıktı. Mayıs ayında enerji endeksi aylık yüzde 3,9, yıllık yüzde 23,5 artarken, aylık enflasyon yükselişinin yüzde 60'tan fazlasını enerji kalemi oluşturdu.

Ekonomistler ayrıca yapay zeka yatırımlarıyla bağlantılı harcamalar ve gümrük tarifelerinin de fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı yarattığını belirtiyor.

ÜRETİCİ ENFLASYONU DA BEKLENTİLERİ AŞTI

Üretici fiyatlarındaki yükseliş de dikkat çekti.

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), mayıs ayında aylık yüzde 1,1 ve yıllık yüzde 6,5 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Yıllık üretici enflasyonu Kasım 2022'den bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı.

Bu veriler, Fed'in gelecek dönemde para politikasını gevşetme alanının daraldığına yönelik beklentileri güçlendirdi.

PİYASALAR FAİZLERİN SABİT KALMASINI BEKLİYOR

Enflasyonun yüksek seyrini koruması ve istihdam piyasasının güçlü kalması nedeniyle Fed'in daha şahin bir duruş sergileyebileceği yönündeki beklentiler arttı.

Yılın başında faiz indirimi beklentilerinin öne çıktığı piyasalarda, artık olası faiz artırımları da fiyatlamalara dahil edilmeye başlandı.

Buna rağmen para piyasaları, Fed'in gelecek haftaki toplantısında politika faizini sabit bırakacağı görüşünde birleşiyor. Ancak yatırımcılar, yılın ilerleyen dönemlerinde faiz artışı ihtimalini de göz ardı etmiyor.

Mayıs ayında yemin ederek göreve başlayan Kevin Warsh'un, FOMC toplantısı sonrası düzenleyeceği ilk basın toplantısında vereceği mesajlar piyasalar tarafından yakından takip edilecek.

ING: ENFLASYON YÜZDE 4'ÜN ÜZERİNDE KALABİLİR

ING Amerika Araştırma Bölgesel Başkanı Padhraic Garvey, enerji maliyetleri, gümrük vergileri ve teknoloji yatırımlarına bağlı maliyet baskılarının enflasyonu yüksek tutabileceğini söyledi.

Garvey, enflasyonun yılın ikinci yarısının önemli bölümünde yüzde 4'ün üzerinde seyredebileceğini belirterek şu değerlendirmede bulundu:

"Ekonominin dirençli yapısı göz önüne alındığında, finansal piyasaların bu yıl için 25 baz puanlık bir Fed faiz artışını fiyatladığı ve 2027'de ikinci bir artış ihtimalini yüzde 70 olarak gördüğü bir noktadayız. Karar çok zor olacak ancak Fed'in şahin bir tavır sergilese de enerjiyle bağlantılı kısa vadeli enflasyonu göz ardı ederek faiz oranlarını, yetkililerin çoğunluğunun hala hafif kısıtlayıcı olduğunu düşündüğü bir seviyede sabit tutmayı tercih edeceğini düşünüyoruz"

Garvey, mevcut görünümün 2022'de görülen geniş tabanlı enflasyonist baskılardan farklı olduğunu ve yılın ikinci yarısında çekirdek enflasyonu destekleyici olumlu gelişmelerin görülebileceğini ifade etti.

FED'İN FAİZ İNDİRİMİNE YAKIN OLMADIĞI DEĞERLENDİRİLİYOR

American Enterprise Institute (AEI) Kıdemli Uzmanı Steven Kamin, çekirdek enflasyonun aylık bazda yüzde 0,2 seviyesine gerilemesinin olumlu olduğunu ancak manşet enflasyonun halen yüksek seyrettiğini belirtti.

Kamin, enerji maliyetlerindeki yükselişin henüz ekonominin geneline yayılmadığını ifade ederek, buna rağmen güçlü iş gücü piyasası nedeniyle Fed'in faiz indirimine gitmesini beklemediğini söyledi.

"Yine de iş gücü piyasası verilerinin güçlü gelmesi ve manşet enflasyon oranının oldukça yüksek seyretmesi nedeniyle Fed'in faiz indirimine gitmesini muhtemel görmüyorum. Fed'in birkaç toplantı boyunca, hatta belki de yıl sonuna kadar faizleri sabit tutacağını düşünüyorum"

MOODY'S: FED'İN ÖNCELİĞİ ENFLASYONU DÜŞÜRMEK

Moody's Analytics Başekonomisti Mark Zandi de mayıs ayı enflasyon verilerinin Fed'in hedeflerinin oldukça üzerinde kaldığını vurguladı.

Zandi, yıllık enflasyonun yüzde 4 civarında seyretmesinin Fed'in yüzde 2'lik hedefinin yaklaşık iki katına işaret ettiğini belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu rahatsız edici derecede yüksek enflasyonla Fed'in yakın zamanda faiz indirimine gitme ihtimali bulunmuyor"

Zandi, mevcut koşullarda bu yıl para politikasında değişiklik yapılmamasının en güçlü senaryo olduğunu ifade ederken, enflasyon beklentilerinin yükselmeyi sürdürmesi halinde Fed'in bir sonraki adımının faiz artırımı olabileceğini kaydetti.

"Fed'in öncelikli odağı enflasyonu yeniden düşürmektir ve bunu zamanında başarmak için gerekirse ekonomiden fedakarlık yapacaktır" dedi.