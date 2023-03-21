Fed kararı ne zaman açıklanacak? Mart ayı Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?

ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararının açıklanması heyecanla bekleniyor. Peki, Fed kararı ne zaman açıklanacak? Mart ayı Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21 Mart 2023 - 18:52
Fed kararı ne zaman açıklanacak? Mart ayı Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?
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ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı, PPK toplantısının ardından açıklanacak. ABD Para Politikası Kurulu tarafından gerçekleştirilecek olan toplantı heyecanla bekleniyor. Son günlerde ABD'de gerçekleşen banka iflaslarının ardından, mart ayı faiz kararının ne kadar olacağı merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

MART AYI FED FAIZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı, ABD Para Politikası Kurulu tarafından gerçekleştirilecek olan toplantının ardından belli açıklanacak.

MART AYI FED TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

FED faiz kararının belirleneceği toplantı  21-22 Mart tarihinde gerçekleştirilecek. Faiz kararı 22 Mart Çarşamba günü saat 21.00'de açıklanacak.



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