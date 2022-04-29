Altın fiyatları ne kadar oldu? (29.04.2022)
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 912 lira seviyesinde işlem görüyor. İşte, güncel çeyrek ve gram altın fiyatları 29 Nisan alış - satış tablosu…
Dün, ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,4 artışla 901 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 1,2 artışla 912 liradan işlem görüyor.
KAYGILAR DEVAM EDİYOR
Analistler, devam eden jeopolitik riskler, merkez bankalarına yönelik sıkılaştırma beklentileri ve küresel büyümeye dair kaygıların devam ettiğini bildirdi.
Dün ABD ekonomisinin ilk çeyrekte yıllık yüzde 1,1'lik büyüme beklentilerinin aksine yüzde 1,4 ile sürpriz bir şekilde daralmasının ABD'de resesyon endişelerini güçlendirdiğini anımsatan analistler, veri sonrası ABD Merkez Bankası'na (Fed) ilişkin haziranda 75 baz puanlık faiz artışı beklentilerinin 50 baz puana gerilediğini ve altına olan talebin arttığını söyledi.
Analistler, dün yaklaşık 20 yılın zirvesini gören dolar endeksinin bundan sonraki seyrinin de emtia piyasaların yönü açısından önem taşıdığını ifade ederek, bugünün veri gündeminde ABD'de kişisel gelirler ve harcamalar ile Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi, Euro Bölgesi ve Almanya'da da büyümenin öne çıktığını belirtti.
Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.890 doların destek, 1.940 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.
ALTIN ONS
ALIŞ: 1.914,73
SATIŞ:1.915,08
22 AYAR BİLEZİK (GR)
ALIŞ:829,1800 TL
SATIŞ:856,2300 TL
YARIM ALTIN
ALIŞ:2.973,00
SATIŞ:3.008,00
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 5.982
SATIŞ:6.072
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 1.487
SATIŞ: 1.503
ATA ALTIN
ALIŞ: 6.094
SATIŞ: 6.149
GRAM ALTIN
ALIŞ: 913,27
SATIŞ: 913,47
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