Fed sonrası altın fiyatları ne kadar oldu? (16 Haziran 2022)
Analistler, dün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini 75 baz puan artırmasının ardından altının ons fiyatında yön arayışının hakim olduğunu kaydetti.
Altının gram fiyatı, güne yatay başlamasının ardından 1.017 lira seviyesinde işlem görüyor.
Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,22 artışla 1.016,5 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.55 itibarıyla dünkü kapanışın hemen üzerinde, 1.017 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.671 lira, Cumhuriyet altını da 6.810 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 1.829 dolardan işlem görüyor.
Bugün İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararıyla birlikte ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinleri ile haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.800 doların destek, 1.860 doların direnç konumunda olduğunu söyledi.
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