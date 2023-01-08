Fed yetkililerinden faiz mesajı

Yayınlanma: 08.01.2023 - 07:00

Güncelleme: 08.01.2023 - 07:00

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, CNBC’ye verdiği mülakatta aralık ayı istihdam verisinin görüşünü değiştirmediğini ve faiz artışlarının devam etmesi gerektiğini söyledi.

Enflasyonun hala çok yüksek olduğunu ifade eden Bostic yüzde 2’lik hedefe ulaşmak için 1 Şubat’taki Fed toplantısında 25 veya 50 baz puanlık artışından yana olduğunu belirtti. Bostic faizlerin yüzde 5-5,25 aralığına yükselebileceğini öngördü.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic



Faizlerin bir süre yüksek seviyelerde kalması gerektiğini kaydeden Bostic Fed’in erken bir zafer ilan etmemesi gerektiğini dile getirdi.

Bir resesyon beklemediğini belirten Bostic “eğer olursa da bu hafif ve kısa soluklu olacaktır” değerlendirmesini yaptı. Bostic’in 2023 büyüme tahmini ise yüzde 1.

Bostic’in bu yıl faiz oranlarını belirleyen FOMC’de oy hakkı bulunmuyor.

Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook bir toplantıda yaptığı konuşmada enflasyonu yüzde 2’lik hedefe indirmeye kararlı olduklarını belirtti. Enflasyonist baskıların azaldığına dair çeşitli işaretler olsa da hala çok yüksek olduğunu ifade etti.

Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook



Fed yetkilileri 4 kez 75’er baz puanlık ‘agresif’ faiz artışlarının ardından aralıkta 50 baz puan faiz artırmıştı. Politika yapıcılar bir sonraki hamlenin enflasyon ve istihdam verilerine bağlı olacağını belirtiyor.