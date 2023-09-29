FEDAŞ işçileri kararlı, uzlaşma çıkmadı

Yayınlanma: 29.09.2023 - 13:11

Güncelleme: 29.09.2023 - 13:43

Tunceli’de Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Enerji-Sen üyesi Fırat Aksa Elektrik Hizmetleri AŞ (FEDAŞ) işçileri, düşük zamlara, çalışma koşullarına ve işten çıkarmalara karşı başlattıkları direniş, 50'inci gününü de devirdi.

İşçilerin hakları için kararlılıkla sürdürdüğü eyleme karşı şirket yetkilileri Vali Bülent Tekbıyıkoğlu ile makamında görüştü. Görüşmede Vali Tekbıyıkoğlu, şirket yetkililerine ilde "kamu hizmetlerinin aksamaması ve vatandaşların enerji hizmetine sağlıklı bir şekilde ulaşabilmesinin çok önemli olduğunu" söyledi.

Valilik ziyaretinin ardından işçi temsilcileri ile bir araya gelen şirket yöneticileriyle bir anlaşma sağlanamadığı öğrenilirken işçilerin eylemleri devam ediyor. Taleplerinin karşılanmasını beklediklerini ifade eden işçiler, eylem nedeniyle iş akitleri feshedilen 32 çalışanın da işe iadesini istiyor.

SORUMLULUĞU İŞÇİLERE ATTILAR

Öte yandan, FEDAŞ da devam eden eyleme ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Söz konusu eylemler sebebiyle iş süreçlerimizde aksamalar yaşanmış, bu süreçte kesintisiz enerji arzı sunma çalışmalarımız sekteye uğramıştır. 7 gün 24 saat görev başında olan destek ekiplerimiz, bu süre zarfında hem zaman zaman kendilerine yöneltilen fiziksel saldırılara hem de enerji hatlarımıza yapılan sabotajlara rağmen kent genelinde meydana gelen arızalara müdahale ederek enerji arzı sürekliliğini sağlamaya gayret göstermiştir. Tunceli halkına kesintisiz hizmet sunma gayretimizi sekteye uğratan benzer müdahalelere son vermeye yönelik iyi niyetli girişimlerimiz devam etmiş, taraflarla diyalog çabalarımız sürdürülmüştür. Ancak görüşmeler devam ederken, iyi niyetle attığımız adımlar maalesef karşılık ve kabul görmeyerek çözüm sürecinin önü tıkanmış ve eylemler sürdürülmeye devam etmiştir. Destek ekiplerimizin özveri ile tüm arızalara müdahale etme gayreti içerisinde olduğunu belirterek 12 yıldır olduğu gibi bugün de en temel amacımız olan kaliteli ve kesintisiz enerji sunma çabamızın devam ettiğini Tunceli halkı ile paylaşıyoruz” ifadelerine yer verildi.