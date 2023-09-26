İşten çıkarılan Trendyol işçilerine polis müdahalesi: 15 gözaltı

DGD-Sen ile PTT-Sen üyesi olmasının ardından işten çıkarılan Trendyol’un İstanbul Esenyurt deposundaki işçiler, şirketin genel merkezi önünde oturma eylemi yaptı. Eyleme müdahale eden polis, 15 kişiyi gözaltına aldı.

ANKA
Yayınlanma: 26.09.2023 - 17:42
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İstanbul’un Esenyurt ilçesinde 600 işçinin çalıştığı Trendyol deposunda küçülme ya da performans gerekçe gösterilerek en az 54 Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası (DGD-Sen) ve Posta, Telefon ve Telekomünikasyon İşçileri Sendikası’na (PTT-Sen) üyesi işçi, geçen ağustos ayı sonunda işten çıkarıldı. 

Bu işçilerden 14’ü de Esenyurt’taki depo önünde yaptıkları eylemi bugün Trendyol’un Maslak’taki genel merkez binasına önüne taşıdı. Yapılan açıklamanın ardından işçiler, şirket önünde oturma eylemine geçti.

15 GÖZALTI

Oturan işçilere polis müdahale etti. Gazetecileri de alandan uzaklaştıran polis ekipleri, işçileri abluka altına aldı. Oturma eylemine son verilmesinin ardından polis, aralarında DGD-Sen Genel Başkanı Neslihan Acar ile PTT-Sen Genel Başkanı Süleyman Şen’in de olduğu 15 kişiyi gözaltına aldı.


DGD-Sen PTT-Sen Trendyol

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