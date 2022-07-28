Sakinlik yerini yeni zirveye bıraktı: Fed'in kararının ardından dolar/TL'de yeni rekor geldi! (28 Temmuz 2022)

28 Temmuz 2022 Perşembe, 13:21

Geçen yıl da yüzde 40 üzerinde değer kaybeden TL, Nisan sonundan Haziran sonunda BDDK kredi kısıtlama kararına kadar aralıksız değer kaybetmiş ve dolar/TL bu dönemde 14.8'lerden 17.5'e kadar yükselmişti.

BDDK kararıyla kur geçici olarak 16'ya kadar gerilese de TL tekrar değer kaybetmeye başladı. TL son haftalarda günlük yüzde 0.3-0.5 değer kaybı yaşıyor.

Dolar/TL geçen haftayı 17.76 seviyesinden tamamladı. Kur bu sabah saat 08.15'te güne 17.86/17.89 seviyesinden başladı.

SAKİNLİK YERİNİ YENİ ZİRVEYE BIRAKTI

Dolar/TL dün 20 Aralık'tan beri yeni zirve olan 17.9350'ye yükselmişti. Dün açıklanan Fed'in faiz kararının ardından piyasalarda sabah saatlerinde sakin bir seyir yaşansa da öğle saatlerinde yılın yeni rekoru kaydedildi.

Gün içi en düşük 17.83 iken gün içi en yüksek 17.9409'a ulaşan dolar/TL paritesi yeni rekora imza attı.

Dolar şu dakikalarda 17.9357'den işlem görüyor.

Bu verilere göre TL'nin dolar karşısında aylık değer kaybı yüzde 7.40'ı, haftalık değer kaybı ise yüzde 1.21'i buldu.

Piyasalarda ayrıca bugünlerde başlayan ve Ağustos'ta yaklaşık 20 milyar dolar değerinde tahmin edilen, kurumsallara ait kur korumalı mevduat (KKM) dönüşlerinin yeni döviz talebi yaratıp yaratmayacağı da izleniyor. KKM'nin kurumsalların dövizden TL'ye geçerek açtığı mevduattan oluşan bölümü TCMB'nin sorumluğunda ve rezervlere yılbaşında önemli bir katkı sağladı.

MERKEZ BANKASI ENFLASYON TAHMİNİNİ YÜKSELTTİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 2022 yıl sonu enflasyon tahminini 17.6 puanlık güncellemeyle yüzde 42.8'den yüzde 60.4'e yükselttiklerini belirterek, "Enflasyon tahmin aralığımızın orta noktaları 2022 sonunda yüzde 60.4, 2023 sonunda yüzde 19.2 ve 2024 sonunda yüzde 8.8 seviyelerine tekabül etmektedir." dedi.