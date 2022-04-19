Fed’de şimdi de 75 baz puanlık artış sesleri

19 Nisan 2022 Salı, 10:00

St. Louis Fed Başkanı James Bullard, ABD Merkez Bankası’nın bu yıl faizleri yaklaşık yüzde 3,5 seviyesine yükseltmek için acele etmesi gerektiğini söylerken, 75 baz puanlık bir artırımın imkansız olmadığını belirtti.

Bloomberg HT'nin haberine göre, ABD Dış İlişkiler Konseyi’nde (Council on Foreign Relations) çevrimiçi bir sunum gerçekleştiren Bullard, 75 baz puanlık bir artırım yapılıp yapılmayacağı yönündeki bir soruya “Şu anda 50 baz puan üzeri bir artırım baz senaryom değil. Bu ihtimal için imkansız diyemem ama baz senaryom bu değil” yanıtını verdi.

Enflasyonun rahat davranmak için fazla yüksek olduğuna işaret eden Bullard, Fed’in faizi “çok yakında” nötr seviyeye yükseltmesi gerektiğini ifade etti.

ABD’de resesyon riskini konuşmak için erken olduğu görüşünü dile getiren Bullard, 2022 ve 2023’te sağlıklı bir büyüme öngördü; işsizlik oranının da yüzde 3’ün altına ineceğini tahmin etti.

ABD’DE RESESYON ANALİZLERİ

Fed tarafından şahin mesajlar gelmeye devam ederken, ABD ekonomisine ilişkin resesyon beklentileri de artıyor.

Goldman Sachs, önümüzdeki iki yıl içinde ABD’de resesyon ihtimalinin yüzde 35 olduğunu belirtti. Bankanın değerlendirmesine göre Fed’in bir resesyona neden olmadan enflasyonu soğutması için önünde zorlu bir yol bulunuyor.

Bankanın Başekonomisti Jan Hatzius Fed’in karşılaşacağı temel zorluğun iş imkanları ve çalışanlar arasındaki boşluğu kapamanın yanı sıra, işsizliğe neden olmadan ücret artışlarını finansal koşulları sıkılaştırarak yüzde 2’lik enflasyon hedefi ile aynı patikada tutmak olduğunu söyledi. Hatzius’a göre tüm bunlar dolayısıyla yumuşak bir iniş için Fed’in önünde zorlu bir yol var.