Chelsea, İngiltere Federasyon Kupası'nda finale yükseldi
İngiltere Federasyon Kupası'nda (F.A. Cup) Chelsea, Ruben Loftus-Cheek ve Mason Mount'un golleriyle Crystal Palace'ı 2-0 mağlup ederek finalde, Liverpool'un rakibi oldu.
Chelsea, Crystal Palace'ı 2-0 yenerek İngiltere Federasyon Kupası finalinde Liverpool'un rakibi oldu.
Kupayı 8 kez müzesine götüren Chelsea ile turnuvada finalden ötesini göremeyen Crystal Palace, yarı finalde karşılaştı.
Başkent Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan maçı, Loftus-Cheek'in 65 ve Mount'ın 76. dakikadaki golleriyle Chelsea kazandı.
Chelsea, 14 Mayıs'ta yapılacak finalde Liverpool ile karşı karşıya gelecek.
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