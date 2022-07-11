Fenerbahçe artık uluslararası borsada!

11 Temmuz 2022 Pazartesi, 00:00

Son yıllarda kripto paralar, hayatın birçok alanında kendini göstermeye başladı. Birçok futbol kulübü kendi ismini taşıyan token’larla borsaya giriş yaptı.

Bloomberg HT'nin haberine göre, Fenerbahçe, geçtiğimiz ağustos ayında Token pazarına giriş yapmıştı. Fenerbahçe Token, şimdi de dünyanın önemli pazarlarından birinde boy gösterecek.

"FENERBAHÇE TOKEN’İ LİSTELEYEN İLK ULUSLARARASI KRİPTO PARA BORSASI OLMAKTAN GURUR DUYUYORUZ”

Geçtiğimiz yılın Ağustos ayında Paribu platformuna muhteşem bir giriş yapan FB Token, ilk işlem gününde değerini 5’e katlamıştı. Token, önemli bir adıma hazırlanıyor. Fenerbahçe ismi, dünyanın en önemli dijital varlık ticaret platformlarından birisi olan Bitfinex’te listelenecek.

FB Token’in platformda ne zaman al-sat işlemlerine açılacağı açıklanmadı. Konuya ilişkin olarak Bitfinex resmi hesabı şu ifadelere yer verdi.

Bitfinex, Fenerbahçe Simgesini (FB) listeleyen ilk uluslararası kripto para borsası olmaktan gurur duyar! Fenerbahçe Token, sizi Türkiye’nin en büyük futbol kulübüne yaklaştırıyor. Mevduat ve alım satım çok yakında, bizi izlemeye devam edin!