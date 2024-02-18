Fenomenlerin şirketlerine ne olacak? Taslak ortaya çıktı! 'Kayyım hazırlığı'

Yayınlanma: 18.02.2024 - 14:19

Güncelleme: 18.02.2024 - 14:19

Dilan-Engin Polat başta olmak üzere sosyal medya fenomenleri ve suç örgütlerinin el konulan şirketlerinin nasıl yönetileceği netlik kazandı.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Meclis’e sunulan yargı paketinde, suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan ile aralarında Dilan ve Engin Polat’ın da bulunduğu sosyal medya fenomenlerinin el konulan şirketlerinin nasıl yönetileceği ve satışına ilişkin düzenlemeler içeriyor.

KALAN PARA KAMU BANKALARINA AKTARILACAK

Buna göre, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından bu şirketlere 5 yıl süre ile kayyım atanacak.

Kayyımla yönetilecek işletmeler, TMSF tarafından satışa çıkarılabilecek.

Elde edilen gelirden varsa önce borçlar ödenecek, kalan para kamu bankalarında nemalandırılacak.

Yeni yargı paketi, sosyal medyadan yapılan hakaret suçlarında değişiklik öngörüyor.

Yargıya ağır yük getiren hakaret dosyalarında uzlaşma şartı aranmayacak.

Hukukçular “Hakaret suçlarının ön ödeme kapsamına alınması düşünülüyor. Yani, para cezası ödenecek ve yargılama olmayacak” diyor.