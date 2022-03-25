Diyarbakır’da kayyımdan marketlere baskın: 300 kilo şekere el konuldu

25 Mart 2022 Cuma, 17:15

Diyarbakır'da kayyım idaresindeki Bağlar Belediyesi, şeker stokladığı iddia edilen zincir marketler ve iş yerlerine yönelik çalışma başlattı.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun talimatıyla harekete geçen zabıta ekipleri,bir zincir markette 300 kilogram şekeri marketin deposunda buldu. Market yetkilisinin savunmasını inandırıcı bulmayan zabıta, bu durumun suç teşkil ederek vatandaşlar ile devleti karşı karşıya getirdiğine dikkat çekerek ürünlere el koyup, durumu Ticaret İl Müdürlüğü’ne bildirdi.



Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, "Kanun dışı işlem yaparak vatandaşımızı mağdur eden ve devletimizin itibarını zedeleyecek davranışlarda bulunanlara karşı Cumhurbaşkanımızın talimatıyla hiçbir şekilde fırsat vermeyeceğiz" dedi.



