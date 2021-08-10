THK Kayyumları da çift maaşlı çıktı

10 Ağustos 2021 Salı, 09:27

Birçok kentte etkili olan ve günlerce süren orman yangınlarında kullanılmayan söndürme uçaklarıyla gündeme oturan Türk Hava Kurumu’nu (THK) yöneten kayyum heyeti de çift maaşlı çıktı. 2019 yılında Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin kararıyla THK’ye atanan üç kişilik kayyum heyeti üyeleri, kamudan en az iki maaş alıyor.

THK’den 7 Ağustos tarihinden yapılan açıklamaya göre, "THK’ye kayyum atayan mahkeme, kayyum heyeti üyelerinin aylık 4’er bin TL ücret almasına" karar verdi.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, THK Kayyum Heyeti Başkan Vekili Hacı Abdullah Kaya aynı zamanda Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan müsteşar maaşı alıyor. Kaya yaklaşık 10 bin TL’lik müsteşar maaşının yanı sıra bir de THK’den 4 bin TL’lik kayyumluk ücreti aldığı için aylık geliri 14 bin TL’yi buluyor. Aynı zamanda Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyesi de olan Kaya, buradan bir ücret almadığını iddia etti. YÖK üyelerinin ise ayda 37 bin 796 TL ücret aldığı biliniyor.

HEM KAYYUM HEM DAİRE BAŞKANI

Bir diğer THK Kayyum Heyeti Üyesi Adan Zengin de en az iki maaş alıyor. Zengin, THK kayyum heyeti üyeliği dışında bir de İçişleri Bakanlığı’na bağlı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nde İşlemler ve Mevzuat Daire Başkanlığı görevini yürütüyor. Daire başkanlığı görevinden yaklaşık 13 bin 500 TL maaş aldığı tahmin edilen Zengin, THK Kayyum Heyeti Üyeliği’nden de aylık 4 bin TL ücret alıyor. Zengin’in aylık ücreti 17 bin TL’yi geçiyor.

Yurttaşlar orman yangınlarıyla boğuşurken düğüne gittiğini açıklayarak bir skandala imza atan THK Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşcı da çift maaşlı çıktı. 63’üncü AKP Hükümeti’nde Gümrük ve Ticaret Bakanı olarak görev yapan Aşcı, THK kayyumluk ücretinin dışında kamudan bir de müsteşar maaşı alıyor. Aşcı’nın da aldığı maaşlarının toplamı Hacı Abdullah Kaya’nınki gibi 14 bin TL’yi buluyor.

KAYYUM KABUL ETTİ: HERKES ALIYOR

BirGün, THK Kayyum Heyeti Başkanvekili Hacı Abdullah Kaya’ya ulaştı. THK kayyum heyeti üyelerinin tamamının da çift maaşlı olduğunu söyleyen Kaya, “Sadece ben değil Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Bey de ayrıca müsteşar maaşı alıyor. Adnan Zengin de bizden farklı olarak daire başkanı maaşı alıyor” ifadelerini kullandı. Kaya, “Maaş konusunda net olarak doğru olan şu; halen müsteşar kadrosundayım ve müsteşar maaşı alıyorum. YÖK'ten herhangi bir para almıyorum ve orada ücretsiz çalışıyorum. YÖK'ten maaş veya ücret almıyorum. Türk Hava Kurumu Üniversitesi’nden de bir ücret almıyoruz. Sadece mahkemenin takdir ettiği 4 bin TL ücreti alıyoruz. Kayyumluk ücretimizin de artması için bir talepte bulunmadık” dedi. Kaya, “THK şubelerine neden AKP’lileri atıyorsunuz ve THK’yi genel kurulu götürecek misiniz?” sorularını ise yanıtsız bıraktı.