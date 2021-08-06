Mahkeme, kayyım yönetimine dur dedi: THK’nin gayrimenkullerini satamayacaklar
Mahkeme, AKP'li eski Bakan Cenap Aşçı başkanlığındaki kayyım heyeti tarafından yönetilen Türk Hava Kurumu’nun 15 kentteki 44 mülkünü satmasına izin vermedi. THK kayyımlarının gayrimenkul alıp satmasına olanak sağlayan kararın tedbiren durdurulmasına karar verildi.
Birçok kenti saran orman yangınlarıyla ve çürümeye terk edilen yangın söndürme uçaklarıyla gündemden düşmeyen kayyım yönetimindeki Türk Hava Kurumu’na (THK) ilişkin Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 27 Temmuz tarihinde çarpıcı bir karar verdiği açığa çıktı.
BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Mahkeme, AKP'li eski Bakan Cenap Aşçı başkanlığındaki kayyım heyeti tarafından yönetilen THK’nin 4 Temmuz tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 15 kentteki 44 mülkün satış işlemlerine izin vermedi. Mahkemenin kararıyla, THK’nin Antalya, Burdur, Çanakkale, Çorum, Denizli, Edirne, Erzurum, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Aksaray ve Yalova’daki mesken, tarla, bağ, dükkan, büro ve depo gibi gayrimenkulleri satması engellenmiş oldu.
TEDBİREN DURDURMA KARARI
Mahkemenin kararında, “Kayyım heyetinin Türk Hava Kurumu, THK Üniversitesi ve şirketler adına gayrimenkul ve menkul alıp satmasına izin ve yetki veren kararın tedbiren durdurulmasına, bu kararın da kayyım heyetine tebliğ edilmesine karar verilmiştir” dendi.
‘MÜLKLERE ÇÖKMEYE ÇALIŞIYORLAR’
Geçtiğimiz günlerde isminin açıklanmasını istemeyen THK’nin eski yöneticileri, “Kayyım yönetimi THK’yi ele geçirmeye çalışıyor. Çünkü, kurumu bin 200 civarında gayrimenkulü var. THK’nin ülke genelinde 400’e yakın şubesi var ve yaklaşık 350’si muhalif. Bu yüzden de kayyım yönetim şube binalarının giderlerini, elektrik, su ve internet faturalarını ödemiyor. Şubeler ise bir an evvel kongre yapılmasını istiyor. İktidar THK'nin milyonlarca lira değerindeki mülklerine çökmek istiyor” demişti.
AKP'Lİ ESKİ BAKAN ATANMIŞTI
Atatürk'ün kurduğu THK Başkanlığı’nın yönetimine 2019 yılının Ekim ayında Cenap Aşçı, Adnan Zengin ve Abdullah Kaya’dan oluşan üç kişilik kayyım heyeti atandı. Kayyım Heyeti Başkanı Cenap Aşçı ise 63’üncü AKP Hükümetinde Gümrük ve Ticaret Bakanı olarak görev yapmıştı.
Öte yandan, yaklaşık üç yıldır THK yangın söndürme uçağı ihalesiyle de tartışma konusu. Orman Genel Müdürlüğü, yangın söndürme uçağı kiralama ihalesine uçaklarının “En az 5 bin litre su taşıma kapasitesi” olması şartını koyduğu için 4 bin 900 litre kapasiteli THK uçakları, orman yangınlarında kullanılamıyor.
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