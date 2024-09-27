Fernas Madencilik işçileri, Soma'dan Ankara'ya yürüyüşlerini sürdürüyor

Yayınlanma: 27.09.2024 - 12:33

Güncelleme: 27.09.2024 - 12:35

Manisa'nın Soma ilçesinde bulunan AKP Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu'nun sahibi olduğu Fernas Madencilik’te iş güvenliği ve düşük ücretlere karşı mücadele başlatan ve bu süreçte sendikaya üye oldukları için işten atılan işçilerin, Soma’dan Ankara’ya başlattıkları yürüyüş devam ediyor.

Yürüyüşlerinin ikinci gününde Ankara yolunda Gölmarmara'ya ulaşarak geceyi burada geçiren maden emekçileri, sabah saatlerinden itibaren yeniden yürüyüşe başladı.

''HEP BERABER KAZANACAĞIZ''

Ankara yolunda açıkalamalarda bulunan Bağımsız Maden İş Sendikası Genel Başkanı Çakır, "Bugün yürüyüşümüzün üçüncü günü, direnişimizin ise 33'üncü günü. Ankara'ya yürüyoruz. Gölmarmara'dan çıktık, bugün akşam Salihli'de olacağız. Bu mücadelede yürüyerek işçi kardeşlerimizin haklı mücadelesini tüm Türkiye'deki işçi sınıfı hep beraber kazanacağız. Eminiz ki biz kazanacağız, çünkü haklı olduğuna inanıyoruz işçilerin. Talepleri de net. İş sağlığı güvenliği kesinlikle olması gerekir. Zaten yasalarımızın çerçevesi içerisinde. İşçilerin, Soma'daki madenlerdeki ortlama seviyeyi buradaki işçi arkadaşlarımız arasından yüzde 25-30 bir fark var. Bunun ortasını bulursak başka da bir şey yok. Bir de banka promosyonu var. Banka promosyonu da işveren vermiyor, banka veriyor. Taleplerimiz net. İşten çıkarılan arkadaşlarımız işine geri dönsün. Bir haber gelir bu eylemi de burada bitiririz" dedi.