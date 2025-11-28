File’nin farklı şubelerinden 17 işçi performans düşüklüğü iddiasıyla çıkarıldı: Sendikalaşma yine hedefte

Perakendeden madenciliğe kadar birçok sektörde emekçiler, düşük ücretler, güvencesiz çalışma ve sendikal baskılara karşı ses yükseltiyor. File Market’te yaşanan toplu işten çıkarmalar ile Divriği’deki nöbet, iş dünyasındaki krizin çalışanlara yansımasının iki çarpıcı örneği.

Perakende sektörünün büyük zincirlerinden File Market’te, düşük maaş ve ağır çalışma koşullarına karşı Tez Koop-İş’te örgütlenen 17 işçi 14 Kasım’da “performans düşüklüğü” gerekçesiyle işten çıkarıldı.

SÜT İZNİ DOLMADAN

Bu işçilerden biri olan Kader Kırca, 6 yıldır çalıştığı İstanbul Bayrampaşa şubesinden süt izni bitmeden kod 49 ile çıkarıldığını belirterek “Sendikaya öncülük ettiğim için atıldım. Çocuğumla market önünde eylem yapıyorum” dedi. Kod 49 nedeniyle iş bulamadığını söyleyen Kırca, markette temizlikten güvenliğe kadar görev tanımı olmadan düşük maaşla çalıştıklarını, işten çıkarılanların tamamının örgütlenmeyi başlatan kişiler olduğunu vurguladı.

Tez Koop-İş avukatı Cem Özmen ise işten çıkarmaların sendikal örgütlenmenin öğrenilmesinin hemen ardından başladığını belirterek “File, yasal prosedürleri hiçe sayarak hukuksuz biçimde işçi çıkarmıştır. Anayasal hak olan sendika hakkına yönelik bu saldırı karşısında tüm illerde hukuki süreçleri başlattık” dedi.