Financial Times'tan Türk Lirası ve kripto para analizi

23 Ocak 2022 Pazar, 15:50

Financial Times, yurttaşların yüksek enflasyon ve TL’deki oynaklık nedeniyle kriptolara akın ettiğini söyledi.

Geçen ay yabancı yatırımcılarla konuşan Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun, kripto varlıklarına akan para miktarından “rahatsız” olduğu yönündeki söylemini aktaran FT, küresel düzenleyicilerin kripto para birimlerini değişken ve spekülatif olarak gördüğünü ve kara para aklama ve terör finansmanı gibi yasa dışı faaliyetler hakkında endişeleri olduğunu hatırlattı.

Sözcü'nün haberine göre, FT’de yayınlanan makalede Bitcoin’in popülaritesinin oynaklığı yüksek para birimlerine ve yüksek enflasyona sahip ülkelerde arttığı belirtti.

EN YÜKSEK HACİM TÜRKİYE’DE

FT’nin Chainalysis’den aktardığı bir kripto raporuna göre Türkiye Ortadoğu’da en yüksek kripto işlem hacmine sahip ülke oldu. Türkiye’de kripto para piyasasında hacimlerin 2021’de önceki yıla göre yüzde 1500 arttığı bildirildi. CryptoCompare verilerine göre ise Türkiye’de yapılan Bitcoin işlemlerinde son bir yılda yüzde 900’lük artış olduğu bildirildi.

Raporda, “Araştırma, Orta Doğu’daki birçok kişinin tasarruflarını devalüasyona karşı korumak için kripto para birimine döndüğünü gösteriyor. Bu Afrika ve Latin Amerika gibi diğer gelişmekte olan pazarlarda da gördüğümüz bir eğilim” ifadeleri kullanıldı.

EN ÇOK NEREYE YÖNELDİLER?

Raporda, Türk vatandaşlarının stablecoin olarak da bilinen Tehter gibi itibari paralara endeksli sabit coinlere de yöneldiğini belirtti. Kripto para analiz firması Elliptic’ten gelen verilere göre, TL ile yapılan Tether işlemlerinde 2021’in son altı ayında yüzde 360 ??artış olduğu aktarıldı.

CryptoCompare yöneticisi Alissa Ostrove, “İleride enflasyonu çevreleyen belirsizlik nedeniyle Türkiye’de kripto kullanımının artmasını bekliyoruz” dedi.