Finans devinden Türkiye değerlendirmesi: Enflasyon ve dolar/TL tahmini güncellendi!

Fitch Ratings, Doğu Avrupa ülkelerine yönelik hazırladığı raporda Türkiye hakkında değerlendirmelerde bulundu. Kuruluş, “Türkiye'nin notları, düşük devlet borcu, dış finansmana erişimi sürdürme geçmişi, dirençli bankacılık sektörü ve oldukça yüksek kişi başına GSYİH tarafından destekleniyor” ifadelerini kullandı.

ULUSLARARASI REZERVLER ÖNE ÇIKTI

Raporda, Türkiye'nin brüt uluslararası rezervlerinin yıl sonu itibarıyla 184 milyar dolara yükseldiği hatırlatıldı.

ENFLASYON TAHMİNLERİ

Fitch, Türkiye’de enflasyonun eylüldeki yüzde 33 seviyesinden 2025 sonunda yüzde 28’e, 2026 sonunda ise yüzde 21’e gerileyeceğini öngördü. Kuruluş, reel faiz (nominal faiz (bankaların mevduat için uyguladıkları faiz) - enflasyon) oranının 2026 sonunda yüzde 3’e düşeceğini tahmin etti.

BÜYÜME VE DOLAR/TL TAHMİNLERİ

Fitch, Türkiye’de büyüme tahminini 2025 ve 2026 için yüzde 3,5, 2027 için yüzde 4,2 olarak öngördü. Raporda, 2027’de seçim öncesi politika gevşemesinin olabileceği ancak yüksek negatif reel faiz oranlarına dönüş beklenmediği belirtildi. Fitch, dolar/TL paritesi için 2027 sonu tahminini de 53 olarak açıkladı.