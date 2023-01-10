Finansal kiralama şirketlerinin yurt dışı kredilerde KKDF kesintisi sıfırlandı

Yayınlanma: 10.01.2023 - 11:00

Güncelleme: 10.01.2023 - 11:00

Finansal kiralama şirketlerinin yurt dışından sağladıkları kredilerde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) kesintisi oranı yüzde sıfır olarak uygulanacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, finansal kiralama şirketlerinin yurt dışından sağladıkları kredilerde KKDF kesintisi oranı yüzde sıfır olarak belirlendi.