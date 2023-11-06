Finansal Okur-Yazarlık (Financial Literacy) nedir?

Yayınlanma: 06.11.2023 - 17:36

Güncelleme: 06.11.2023 - 17:36

Finansal okur-yazarlık (Financial Literacy), bireylerin kişisel bütçelerini yönetme sürecinde etkin ve bilinçli kararlar alabilmelerini sağlayan temel finansal bilgiye sahip olma yetisini ifade eder. Bu yeti, finansal bilgiyi uygulayarak kişisel ve toplumsal finansal refahı artırmak için kullanabilme becerisini içerir. Finansal okur-yazarlık, bireylerin finansal geleceklerini şekillendirmede önemli bir rol oynar ve mali açıdan bilinçli kararlar almayı teşvik eder.

