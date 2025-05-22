Fındık bahçelerinde ciddi kayıp: Rekolte düşüşü bekleniyor!

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, 11-12 Nisan tarihlerinde meydana gelen zirai don ile kahverengi kokarca zararlısının fındık üretiminde ciddi kayıplara yol açtığını belirtti. Don olayının, özellikle 500 rakımın üzerindeki bahçelerde büyük zarara neden olduğunu ifade eden Karan, Tarım Sigortaları Kurumu (TARSİM) ile Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerinin sahada bu zararları tespit ettiğini aktardı. Karan, bu bölgelerdeki üreticilerin ürün alamayacak durumda olduğunu vurguladı.

REKOLTE TAHMİNLERİ MASA BAŞINDAN YAPILMAMALI

Karan, yıllardır yapılan rekolte tahminlerinin sahadaki gerçek durumu yansıtmadığını söyledi. “Bazı çevreler her yıl 800-850 bin tonluk rekolte açıklıyor. Ancak gerçekleşen üretim bu rakamların ortalama 150 bin ton altında kalıyor. Bu yıl da aynı çevreler 610 bin ton rekolte beklentisi açıkladı. Oysa bizim sahadaki tespitlerimiz, Türkiye genelinde rekoltenin 450 bin ton civarında gerçekleşeceğini gösteriyor” ifadelerini kullandı.

2 MİLYAR DOLARLIK GELİR TEHLİKEDE

Fındığın ülke ekonomisine her yıl önemli miktarda döviz kazandırdığına dikkat çeken Karan, bu yıl rekoltede yaşanacak düşüşün yalnızca üreticiyi değil, tüm sektör paydaşlarını olumsuz etkileyeceğini ifade etti.

HEYELAN VE ZARARLI TEHDİDİ ARTIYOR

Zirai donun yanı sıra bazı alanlarda meydana gelen heyelanların fındık ocaklarını tamamen yok ettiğini belirten Karan, üretimin kalan kısmının ise kahverengi kokarca zararlısı tehdidiyle karşı karşıya olduğunu söyledi. “Bu zararlıya karşı etkin mücadele yürütülmezse kayıplar daha da büyüyebilir. Bu yalnızca bugünün değil, geleceğin de sorunudur. Üreticilerimiz mutlaka Bakanlık tarafından önerilen ilaçlarla mücadeleye yönelmeli” dedi.

DESTEKLER BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

TARSİM kapsamındaki ekspertiz çalışmalarının bölgede tamamlandığını aktaran Karan, sigortası bulunmayan üreticilere yönelik desteklerle ilgili belirsizliğin sürdüğünü dile getirdi. “Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hâlâ yayımlanmadı. Kimlere, ne kadar ve ne zaman destek verileceği konusunda netlik yok. Üretici ciddi bir belirsizlik içinde” ifadelerini kullandı.

GELECEK YIL İÇİN HAZIRLIKLAR BAŞLAMALI

Bazı üreticilerin bu yıl ürün alamayacağını belirten Karan, buna rağmen gelecek sezon için şimdiden hazırlık yapılması gerektiğini kaydetti. “Yazlık gübreleme ve yapraktan besleme gibi uygulamalar ihmal edilmemeli. En önemlisi de kahverengi kokarca zararlısıyla mücadeleyi bırakmamak. Mayıs ve haziran ayları üretici için kritik dönemler. Hükümetin bir an önce net bir yol haritası açıklayarak üreticinin mağduriyetini gidermesi gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu.