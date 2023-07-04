Fındık rekolte tespit çalışmaları başladı

Yayınlanma: 04.07.2023 - 13:44

Güncelleme: 04.07.2023 - 13:44

Trabzon Ticaret Borsasından yapılan yazılı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda 3 Temmuz itibarıyla belirlenen bahçelerde çotanak sayımına başlandığı belirtildi.

Tahmini rekolte tespiti için kentin fındık tarımı yapılan ilçelerine çotanak sayımı gerçekleştirileceği aktarılan açıklamada, çalışmaların 11 Temmuz Salı gününe kadar sahil, orta ve yüksek kesimlerde örnekleme yöntemiyle yürütüleceği ifade edildi.

Açıklamada, rekolte tespit komisyonunda, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Trabzon Ticaret Borsası, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği, FİSKOBİRLİK, Giresun Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Ulusal Fındık Konseyi, Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) ve Toprak Mahsulleri Ofisi Trabzon Başmüdürlüğünün yer aldığı kaydedildi.

2023 yılı için tahmini fındık rekoltesi tespit çalışmalarına Ordu’da da başlandı. İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz ile Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, Perşembe ilçesindeki bir fındık bahçesinde gerçekleştirilen çalışmaları inceledi.

Yılmaz, gazetecilere, komisyonu, Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda 11 farklı kurumun katılımıyla oluşturduklarını söyledi.

İl genelinde yaklaşık 400 noktada en doğru sonucu tespit etmeye yönelik çalışma yaptıklarını belirten Yılmaz, çalışmayı 3 Temmuz itibarıyla Altınordu ve Gülyalı ilçelerinde başlattıklarını, bugün de Perşembe'de devam ettiğini aktardı.