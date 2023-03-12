‘Fintech’e 164 milyar dolar yatırım

Yayınlanma: 12 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 12 Mart 2023 - 04:00

Rapora göre bu sonuçlar 2021 yılında sırasıyla 238.9 milyar dolar ve 7 bin 321 adet anlaşmaydı. Buna rağmen sektör yatırım tutarı açısından şimdiye kadarki en iyi üçüncü yılını, anlaşma sayısı açısından da en iyi ikinci yılını geçirdi.

Geçen yılın en büyük tutarlı anlaşması ise 27.9 milyar dolarla ödeme sektöründeki Afterpay işleminde yaşandı. Bunu 8.4 milyar dolarla regülasyon teknolojisi sektöründeki Avalara ve yine ödeme sektöründeki 3.9 milyar dolarla Sia (Milan) işlemleri izledi.

(Sinem Cantürk)



Raporu yorumlayan KPMG Türkiye Fintech ve Dijital Finans Lideri Sinem Cantürk, şunları vurguladı:

“Resesyon uyarılarını daha fazla duyduğumuz, hâlâ halka arz penceresinin kapalı, ileri aşama şirketlerin değerlemelerinin de baskı altında olduğu bir ortamda girdiğimiz 2023’te önümüzde engebeli yollar var. Ancak katma değer sunan ve iş modellerinin uygulanabilirliğini ve sürdürülebilir kârlılığını gerçekten gösterebilen şirketler ilgi çekmeye devam ediyor.”