Fırıncılar odası başkanları toplanıyor: Gündem ekmek fiyatları

25 Haziran 2022 Cumartesi, 00:00

Samsun’a oda başkanlarıyla toplantı için gelecek Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ülke genelinde uygulanması muhtemel ekmek fiyatlarını görüşecek.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu tarafından Türkiye’deki oda başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilecek Mesleki Değerlendirme ve İstişare Toplantısı’nın Samsun’da yapılacağı ve Başkan Halil İbrahim Balcı’nın ülke genelinde uygulanması muhtemel ekmek fiyatlarına ilişkin açıklama yapacağı ifade edildi.

BUGÜN SAMSUNDA BAŞKANLAR TOPLANIYOR

Bugün saat 13.00’te Samsun’da bir otelde yapılacak toplantıda ayrıca buğday ile ilgili son gelişmeler, TMO uygulamaları ve sektörün içinde bulunduğu problemlerin de görüşüleceği belirtildi.