FİSKOBİRLİK'te Lütfi Bayraktar yeniden seçildi
Fındık Tarım Satış Kooperatifi (FİSKOBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar yeniden seçildi.
Fındık Tarım Satış Kooperatifi (FİSKOBİRLİK) Eğitim ve Sosyal Tesisleri Toplantı Salonu'nda yapılan Olağan Genel Kurul'da, Bayraktar başkanlığındaki tek listeyle seçime gidildi.
Bayraktar, yeniden yönetim kurulu başkanlığı görevine seçildi.
FİSKOBİRLİK'in potansiyelinin çok büyük olduğunu belirten Bayraktar, "FİSKOBİRLİK eksi 1'lerdeydi, o ya da bu sebeple artı 10'larda. Biz son bir yılda FİSKOBİRLİK'in markasal gücünü de bir değere dönüştürmek için çaba içine girdik. Bir, iki yıl içinde çok ciddi cirolara ulaşacağız. Gece gündüz çalışıyoruz." dedi.
Birliğin yönetim kurulunda Arif Kayalı, Sıtkı Şarman, Murat Kumaş, İrfan Çakar ve Kani Uygun yer aldı.
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