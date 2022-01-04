Fitch 3 kente dikkat çekti: Belediyeleri baskı altına alabilir
Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'deki yüksek döviz oynaklığının büyükşehir belediyelerinin borç sürdürülebilirliği üzerinde baskı oluşturabileceğini belirtti.
Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, dövizdeki oynaklığın, borcunun büyük kısmı hedge edilmemiş büyükşehir belediyelerinin sürdürebilir borçlarını olumsuz etkileyebileceği konusunda uyardı.
BloombergHT'nin haberine göre Fitch, negatif operasyonel ortamın, özellikle de devam eden yüksek Döviz oynaklığının, önemli ölçüde hedge edilmemiş borç pozisyonlarına sahip Türkiye’deki büyükşehir belediyelerinin borç sürdürülebilirliği üzerinde baskı oluşturabileceğini belirtti.
İSTANBUL, İZMİR VE ANTALYA
Bu ihtimalin baz senaryo olmadığını belirten Fitch, yayımladığı raporda büyükşehir belediyelerinin operasyonel dengelerinin sağlam kalmasını beklediklerini ve en çok etkilenecek belediyelerin toplam ortalama borç stoklarının yüzde 77’si dövizden oluşan ve hedge edilmemiş olan İstanbul, İzmir ve Antalya olduğunu belirtti.
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