Fitch Ratings'ten 'Türkiye' değerlendirmesi!

Yayınlanma: 11.09.2023 - 19:32

Güncelleme: 11.09.2023 - 19:32

Fitch Ratings'in Kıdemli Direktörü Erich Arispe Morales, Fitch Ratings'in, Türkiye'nin kredi notunu "B" olarak teyit ederken, not görünümünü 2 yıl sonra "negatif"ten "durağan"a çıkarması kararını değerlendirdi.

Karara ilişkin "Ana itici güç, bu anlamda politikayla (para politikası) ilgili. Politikanın artık daha konvansiyonel bir yöne döndüğünü gözlemledik" ifadesini kullanan Morales, Türkiye'nin para politikasındaki değişimin belirsizliklerin azaltılmasına yardımcı olduğunu vurguladı.

Morales, "Ayrıca, politikanın öncekinden daha tutarlı olduğunu gördük. Bu iyileştirilmiş politika, rezervler üzerindeki baskıyı azalttı. Son olarak, politika yönünün açık olarak gösterilmesiyle seçimlerden sonra belirsizlikte bir miktar azalma gördüğümüzü de belirtebilirim." dedi.

Türkiye'nin bu yılın ikinci çeyreğinde beklentilerin üzerinde bir ekonomik büyüme kaydettiğini aktaran Morales, "Ekonomik büyümenin bu yıl yaklaşık yüzde 4,3 seviyesinde olacağını düşünüyoruz. Gelecek yıl ise eğer politika tutarlılığı, sıkı mali kredi ortamı ve yüksek faizler masada olmaya devam eder ise ekonominin yüzde 3 civarında büyüme gerçekleştirebileceğini düşünüyoruz. 2025 yılında ise ekonomik büyüme yeniden artarak yüzde 3,4 seviyesine çıkacaktır." ifadelerini kullandı.

"KESİNLİKLE NOT EDİYORUZ..."

Erich Arispe Morales, Türkiye'nin olası not artırımları ve yeniden "yatırım yapılabilir" nota ulaşabilmek için ne gibi adımlar atması gerektiğine ilişkin soru üzerine, şunları kaydetti:

"Politika değişikliği nedeniyle kredi baskılarının hafiflediğini belirttik ancak makroekonomik ve dış finansal zorlukların önemini koruduğunu biliyoruz. Ağustos ayında yüzde 59 seviyesinde bir enflasyon söz konusu. Cari açığın yüksek kalmaya devam ettiğini gözlemliyoruz. Uluslararası rezervlere bakacağız, bu alanda döviz kurunun daha serbest hareket edebilmesinin bir sonucu olarak bir iyileşme olduğunu kesinlikle not ediyoruz."