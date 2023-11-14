Fitch’ten Türk bankaları için yeni değerlendirme
Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'de genel seçimlerin ardından para politikasındaki önemli değişimle beraber Türk bankları için refinansman baskılarının azaldığını açıkladı. Buna rağmen refinansmana dair risklerin hala devam ettiği vurgulandı.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türk bankalarının kısa vadeli borçlarının hala yüksek olduğunu ancak yeniden finansman baskılarının azaldığını kaydetti.
Ekonomim'de yer alan habere göre Fitch, Türk bankalarına yönelik yeni değerlendirmesinde, seçimin ardından daha geleneksel ve tutarlı bir politika karmasına doğru kayış ve para politikasının normalleşmesi gibi adımlarla baskıların azaldığını belirtti ancak refinansmana dair risklerin hala devam ettiğini vurguladı.
RİSKİN NEDENLERİ ARASINDA GÖSTERİLDİ
Fitch, yabancı para birimlerinin etkisine açıklık, toptan fonlama ve artmakta olan kısa vadeli yabancı para cinsi borçlanmaları riskin devam etmesinin nedenleri arasında gösterdi.
2023'ün ilk yarısında bankaların toplam dış borcunun hafif artışla 126 milyar dolara yükseldiği ve ilk yarı sonu itibarıyla 90 milyar dolar seviyesindeki kısa dönemli dış borcun yüksek kalmaya devam ettiğini belirten Fitch, yeni politikaların etkileri ve sürekliliği konusundaki belirsizlik nedeniyle uzun vadeli ihraçların kısa dönemli borçların payında hafif bir azalmaya neden olmasını beklediğini belirtti.
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