Fitch'ten petrol fiyatları uyarısı! Zirve yapacak...

Yayınlanma: 11.11.2023 - 10:21

Güncelleme: 11.11.2023 - 10:21

Küresel petrol fiyatlarındaki yükseliş yatırımcıları tedirgin etmeye devam ediyor.

ABD'li kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in, Eylül'de açıklanan Küresel Ekonomik Görünüm (GEO) Raporu'nda, petrol fiyatlarının 2024 ve 2025'te sırasıyla ortalama 75 ve 70 dolar olacağını öngörülmüştü.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, bugün yayımlanan analizinde kurum, Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimi dikkate alarak GEO raporunda 2024-2025 boyunca yüksek petrol fiyatlarının temel büyüme ve enflasyon üzerindeki etkisini inceledi.

120 DOLARA YÜKSELECEK

Bu kapsamda, jeopolitik gerilime bağlı olarak yaşanabilecek arz sıkıtları nedeniyle petrol fiyatlarının 2024'te ortalama varil başına 120 dolara yükseleceğini öngören Fitch Ratings bu rakamın 2025'te 100 dolar olacağını tahmin etti.

KÜRESEL BÜYÜME GERİLEYECEK

Beklenenden yüksek petrol fiyatları nedeniyle küresel Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) 2024'te yüzde 0,4, 2025'te ise yüzde 0,1 daha düşük olabileceği hesaplanırken yüksek petrol fiyatlarının enflasyon üzerindeki etkisinin kısa süreli olması ve 2025'te tahmin edilenden daha düşük enflasyon oranlarıyla bu artışın kısmen dengelenmesi bekleniyor.

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASININ ETKİSİ GÖRÜLDÜ

İsrail-Filistin çatışması sonrası Brent petrolün uluslararası piyasalarda varil fiyatı 94 dolara kadar yükselmişti.

Brent petrolün varil fiyatı şu günlerde 81 dolar seviyesinden işlem görüyor.