Fitch'ten Türkiye değerlendirmesi

17 Ekim 2022 Pazartesi, 17:48

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Türkiye ekonomisine ilişkin webinar düzenledi.

Fitch Türkiye'de enflasyonun hızlı şekilde gerilemeyeceği ve büyümenin yavaşlayacağı tahminini paylaştı.

Türkiye'de kredi büyümesinin makro ihtiyati önlemlerin alınması nedeniyle muhtemelen zayıflayacağı belirtildi.

'YAVAŞ İLERLEYEN ANCAK CİDDİ BİR RİSK OLDUĞU'

Fitch'in Kıdemli Direktörü Lindsey Liddell makro ekonomik belirsizlik, sektörel yoğunlaşma, vade yapısı ve yüksek Döviz cinsi krediler sebebiyle Türk bankaların varlık kalitesi riskinin yüksek kalmaya devam ettiğini ifade etti. Sunumda varlık kalitresi riskinin 'yavaş ilerleyen ancak ciddi bir risk olduğu' belirtildi.

Liddell bankaların kârlılık görünümünün kötüleşmeye devam edeceğini söyledi.

KREDİ NOTUNU DÜŞÜRMÜŞTÜ

Fitch geçen ay, küresel ekonomiye ilişkin 2022 yılı büyüme beklentisini düşürürken, Türkiye'nin 2022 yılı büyüme tahminini yüzde 4,5'ten yüzde 5,2'ye yükseltmişti.

Fitch, temmuzda Türkiye’nin kredi notunu B+'dan B’ye indirmiş, görünümünü ise “negatif” olarak teyit etmişti.