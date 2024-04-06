Fitch'ten Türkiye için enflasyon tahmini

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'de enflasyonunun 2024'te ortalama yüzde 58, 2025'te ise yüzde 29 olacağını tahmin etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.04.2024 - 10:44
Fitch'ten Türkiye için enflasyon tahmini
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'de iştirakleri olan Körfez İşbirliği Konseyi bankalarının Türkiye'nin makroekonomik uyumundan, daha geleneksel ve tutarlı ekonomi politikalarına geçişinden faydalanması gerektiğini söyledi.

Fitch'e göre, enflasyonun düşmesi, bağlı ortaklıkların net parasal kayıplarını azaltacak ve Türk Lirası'ndaki daha yavaş değer kaybı, para çevrimi kayıplarından kaynaklanan olumsuz sermaye etkisini azaltacak.

2025 YILINDA ENFLASYONUN YÜZDE 29 OLACAĞI ÖNGÖRÜLDÜ

Körfez İşbirliği Konseyi bankalarının Türk iştiraklerinin 2023 yılında net parasal zararı 2,6 milyar dolar oldu.

Açıklamada, "Türkiye TÜFE ortalamalarının 2024'te yüzde 58 ve 2025'te yüzde 29 olacağını varsayarsak, net parasal kaybın 2024'te yaklaşık 2,8 milyar dolara çıkmasını, ardından 2025'te yaklaşık 1,4 milyar dolara düşmesini bekliyoruz. Enflasyondaki düşüş, en azından beklentilerimizle aynı doğrultuda olursa ve 2025'ten sonra da devam ederse, Körfez İşbirliği Konseyi bankaları muhtemelen 2027'den itibaren hiperenflasyon raporlamasını kullanmayı bırakacak" denildi.


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