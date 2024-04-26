Fitch'ten Türkiye uyarısı! 'Fonlama maliyetlerinin bankalarda...'

Yayınlanma: 26.04.2024 - 11:52

Güncelleme: 26.04.2024 - 12:32

Fitch Ratings’in üç aylık Turkish Bank Datawatch raporunda Türk bankaları kârlılığında 2024’te genel bir düşüş beklendiği belirtildi.

Raporda kârlılık düşüşü için marj baskısı, artan mevduat ve swap maliyetleri, düşen TÜFE endeksli kazançlar, kredi değer düşüklüğü maliyetleri ve operasyonel harcamalar üzerindeki enflasyonist baskılara atıfta bulunuldu.

Fitch 2024’te varlık kalitesinde ılımlı bir zayıflama bekliyor.

MALİ GENİŞLEME UYARISI YAPMIŞTI

Fitch bu hafta gerçekleştirdiği Türkiye ile ilgili bir panelde ise mali genişleme uyarısında bulunmuştu.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings’in Kıdemli Direktörü ve Türkiye Analisti Erich Arispe Morales, Türkiye’nin mali duruşunun açıkça genişleyici pozisyonda olduğunu belirtmişti.

Erich Arispe Morales, kurumun Türkiye konulu çevrimiçi panelinde para politikasının sıkılaştırılmasını desteklemek için maliye politikası ayarlamasının gerekli olduğunu söylemişti.

Morales, Türkiye ekonomisinde kırılganlıkların azaldığını ve cari açıkta daralmanın sürdüğünü dile getirmişti.

Morales, Türkiye’nin enerji ve altın ithalatındaki gerilemenin cari açığa yansıdığını belirterek, uluslararası rezervlerin mart ayının başındaki seviyelere yeniden yükseldiğini söylemişti.