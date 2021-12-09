Fitch’ten Türkiye’ye faiz uyarısı: 'Yeni bir sınav yakın'

09 Aralık 2021 Perşembe, 14:52

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, TCMB olası bir faiz indiriminin riskleri artıracağı konusunda uyardı.

Fitch raporunda, TCMB’nin daha fazla faiz indirmesi halinde istikrara yönelik riskler oluşabileceği yönünde uyarılarda bulundu. Türkiye’nin son dönemde bir dizi şok ile baş etmek zorunda kaldığını belirten Fitch, yeni bir sınavın yakın olduğunu da vurguladı.

‘BÖLGEDEKİ EN KIRILGAN ÜLKE’

Fitch Ratings dün yayınladığı “Gelişmekte olan Avrupa Ülke Borç Rasyoları İstikrar Kazanacak” başlıklı raporunda Türkiye’ye ilişkin şu değerlendirmelere de yer verdi:

“-Politika eksiklikleri Türkiye’nin dış kırılganlıklarını tetikliyor ve küresel finansal şartların sıkılaşmakta olduğu bir dönemde taze bir kriz riskini getiriyor.

-Merkez Bankası’nın daha fazla faiz indirmesi veya konvansiyonel olmayan tedbirlere başvurması makroekonomik istikrara yönelik risk yaratır.

-Dış finansman şartları genel olarak sabit, ancak bizim temel senaryomuz gelişmiş piyasa merkez banklarının kademeli şekilde para politikalarını sıkılaştırmalarının daha gergin durumdaki ülkeler üzerinde biraz baskı yaratabileceğini öngörüyor.

-Bu çerçevede, Türkiye, yüksek dış finansman ihtiyacının etkisi ile bölgedeki en kırılgan ülke olmaya devam ediyor. Politika belirsizliği bu kırılganlığı tetikliyor. Yüksek enflasyon karşısında faiz indirimi, para politikası kredibilitesinin olmadığını vurguladı ve lirayı zayıflattı. Türkiye son yıllarda bir dizi şokla başa çıktı ve yeni bir test an meselesi.”

-Sözcü