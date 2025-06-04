Fiyat artışları dur durak bilmiyor: İstanbul’da yaşam maliyeti 4 asgari ücretin üstünde!

İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) araştırmasına göre, İstanbul’da yaşamanın maliyeti geçen yılın aynı ayına göre yüzde 49,09 arttı. İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 91.722 lira olarak hesaplandı.

AYLIK VE YILLIK ARTIŞ ORANLARI

İstanbul’da yaşamanın maliyeti bir önceki aya göre yüzde 1,88 yükseldi. Geçen yılın mayıs ayına kıyasla ise İstanbul’da yaşam maliyetinde son 12 ayda yüzde 49,09 oranında artış görüldü.

AYLIK MALİYETTEKİ ARTIŞ

Mayıs ayında dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 91.722 liraya yükselirken, nisan ayında bu tutar 90.032 lira olmuştu. Böylece aylık bazda yaşam maliyeti 1.690 lira artış gösterdi.

İPA’NIN MALİYET HESAPLAMA YÖNTEMİ

İPA, İstanbul’da yaşam maliyetini; gıda, barınma, ulaşım, sağlık gibi 10 ana başlıkta yer alan 321 madde baz alınarak hesaplıyor. Araştırma, 1.600 hane ile yapılan kapsamlı veri toplama süreci sonucunda hazırlanıyor.