Fiyat artışları durdurulamıyor: İstanbul'da yaşam maliyeti neredeyse 100 bin TL!

İstanbul Planlama Ajansı (İPA), Temmuz 2025 dönemi İstanbul’da Yaşam Maliyeti araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Buna göre, megakentte yaşamanın maliyeti geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 45,15 oranında yükseldi.

İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti temmuz ayında 96 bin 599 TL olarak hesaplandı. Aylık bazda ise yaşam maliyeti bir önceki aya göre yüzde 3,35 artış gösterdi.

2025 YILI AYLIK ARTIŞ ORANLARI

Ocak 2025: Yüzde 7,10

Yüzde 7,10 Şubat 2025: Yüzde 3,10

Yüzde 3,10 Mart 2025: Yüzde 2,38

Yüzde 2,38 Nisan 2025: Yüzde 2,91

Yüzde 2,91 Mayıs 2025: Yüzde 1,88

Yüzde 1,88 Haziran 2025: Yüzde 1,90

Yüzde 1,90 Temmuz 2025: Yüzde 3,35

DÖRT KİŞİLİK AİLENİN AYLIK YAŞAM MALİYETİ

Ocak 2025: 82 bin 880 TL

82 bin 880 TL Şubat 2025: 85 bin 453 TL

85 bin 453 TL Mart 2025: 87 bin 485 TL

87 bin 485 TL Nisan 2025: 90 bin 32 TL

90 bin 32 TL Mayıs 2025: 91 bin 722 TL

91 bin 722 TL Haziran 2025: 93 bin 465 TL

93 bin 465 TL Temmuz 2025: 96 bin 599 TL

İPA verileri, İstanbul’da yaşam maliyetinin yıl boyunca düzenli bir şekilde arttığını gösteriyor. Temmuz ayındaki yükseliş, bir önceki aya göre 3 bin 134 TL’lik ek yük anlamına geliyor.