Fiyatı 3 TL iken tanzim satışı başlamıştı; Patates soğan 10 TL oldu, ses seda yok!
Gıda fiyatlarındaki artış nedeniyle 2019'da yerel seçimleri öncesi çeşitli ilçelerde tanzim satış mağazaları açıldı. Bugün 1 kilo patates ve soğanın hal fiyatı 10 liraya çıktı. Akıllara AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ''Bu fiyatlara gerekirse ayar çekme kararı aldık'' sözleri geldi.
İstanbul ve Ankara'da sebze meyve fiyatlarındaki artışı önlemek amacıyla 2019'da tanzim satış uygulamasına geçilmişti.
Tanzim satış noktalarının kurulduğu 2019’un şubat ayında enflasyon aylık bazda yüzde 0.16, yıllık bazda ise yüzde 19.67’ydi. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) dün açıkladığı temmuz ayı verilerine göre ise yıllık enflasyon yüzde 79.60 ile 24 yılın zirvesini yeniledi.
TANZİM SATIŞTA 2 LİRAYDI
2019'un şubat ayında bir kilo soğanın ve patatesin hal fiyatı 3 lira iken piyasadaki fiyatın yükselmesinden dolayı yine 2019'un şubat ayında tüketici daha uygun fiyata alışveriş yapabilsin diye tanzim satış noktaları kuruldu. Kurulan tanzim satış noktalarında patates ve soğan, kilosu 2 liraya indirildi. Bugün yüzde 400 zam ile birlikte bir kilo patates ve soğanın satış fiyatı 10 liraya çıktı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Şubat 2019’da partisinin TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmada tanzim satış noktalarıyla ilgili, "Biberiydi, çarlistonuydu, patlıcanıydı, domatesiydi, her şeyde bu fiyatlara gerekirse ayar çekme kararını aldık, adımlarımızı atacağız. Belediyelerimiz vasıtasıyla biz bu adımları atacağız" açıklamasında bulunmuştu.
TANZİM SATIŞI NEDİR?
Tanzim satış, Türkiye'de temel tüketim ürünlerinin piyasadaki fiyatının yükselmesini önlemek ve tüketicinin daha uygun fiyat ile alışveriş yapabilmesini sağlamak amacıyla kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan ürün tedarik yöntemi. Yakın dönem Türkiye tarihinde 2019-22 Türkiye döviz ve borç krizi ile birlikte artan döviz kuru ve Türk lirası'nın değer kaybetmesiyle yeniden gündeme geldi.
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