Kırmızı ete bir zam daha!

02 Ağustos 2022 Salı, 08:01

Et fiyatlarında artış furyası devam ediyor. Bayramdan sonraki hafta et fiyatlarına ortalama 10 lira zam geldi. Dünya Gazetesinin haberine göre, İstanbul Perakendeci Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Aydın Tüfekci, “İstanbul’da et fiyatı kalitesine ve bölgeye göre değişiyor. Sığır etinden kıymanın ortalama fiyatı 160 ile 200 lira, danada ise 130 ile 160 lira arasında. Şu an toptanda kilosu 98 ile 104 lira olan karkas etin bize maliyeti 140 lirayı buluyor” dedi.

“İSTANBUL’DA HAZİRAN AYINDA 17 KASAP KAPANDI”

Kasap esnafının işlerinin çok durgun olduğunu ve sıkıntılı bir dönem yaşadıklarını aktaran Tüfekçi, “Biz esnaf olarak fiyatların geri geleceğini tahmin ediyoruz. Ama bu et çokluğu ve hayvan varlığından değil. Maalesef iş yapamamaktan dolayı olacak. Şu an en büyük sıkıntımız elektrik gideri. Yüksek elektrik faturaları kira bedellerini geçti. Hiç değilse bizim gibi küçük esnafa ayrı bir fiyat politikasının uygulanması için TESK Başkanımız Bendevi Palandöken de bu yönde talepte bulundu” diye konuştu.

İstanbul’da haziran ayında 17 kasabın kapanışına imza attığını söyleyen Tüfekçi, açılan kasap sayısının ise 5 olduğunu bildirdi. Açılan ve kapanan kasap sayısının her ay neredeyse aynı seviyede devam ettiğine dikkat çeken Tüfekçi, “Şu anda esnafımız zarar ediyor. Çünkü sattığı malı yerine koyamıyor. Yaz döneminden dolayı esnafımızın satışları yüksek fiyatlar ve Kurban Bayramı’ndan dolayı yüzde 60’nın işi düşmüş durumda. Ama girdilerimiz buna rağmen yine artıyor” ifadelerini kullandı.

Ankara’da muhitine göre et fiyatlarının kıymada 140 ile 150 lira olduğunu, kuşbaşının ise 160 ile 180 lira arasında değiştiğini aktaran Ankara Kasaplar Odası Başkanı Fazlı Yalçındağ da, önceki hafta başında aşağı yukarı yüzde 10 civarında zam geldiğini bildirdi. Kurban Bayramı’nda Türkiye’nin yaklaşık 2 aylık et ihtiyacı kadar hayvan kesildiğini dile getiren Yalçındağ, “Bu yıl her zamankinden biraz daha az kesim oldu. Bu gerek hayvan fiyatlarının pahalı olması, gerekse halkın satın alma gücünün geçen zaman içinde azalmasından kurban kesimini etkiledi. Ayrıca, birçok insan bağış yoluna ya da yurt dışında kesime yönelmesi de bunda etkili oldu” dedi

“EN UCUZ ETİN KİLOSU 150 LİRA”

Kurban Bayramı’nın hemen ertesi hafta başında et fiyatlarına 10 lira zam geldiğini bildiren Kanarya Et Grup Yönetim Kurulu Başkanı Burak Şahin, satışlarda ise yüksek fiyat ve Kurban Bayramı etkisi ile yüzde 30’a yakın azalma olduğunu söyledi. İstanbul’da bölgelere göre kıyma fiyatları 160 lira, kuşbaşının ise 170-180 lira arasında değiştiğini aktaran Şahin, “En ucuz et fiyatı 150 liradan başlıyor. Bonfileyi 350 liraya satan kasap da var, 450 liraya satan da var” diye konuştu.