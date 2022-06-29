Fiyatı düşen tek sebze oldu: Üretim daraldığında fiyatlar artacaktır sinyali verildi
Tüm meyve ve sebzelerin aksine tezgâhlarda sarımsağın fiyatı önemli oranda düştü, sarımsak önceki yıllara oranla fiyatı artmayıp düşen tek sebze oldu. Üreticiler, düşüşün nedeni üretim boluğu olarak açıklanırken "Ancak üretim daraldığı ve yaş olan sarımsaklar kuruduğu zaman fiyatlar doğal olarak artacaktır" dedi.
Geçtiğimiz yıllarda kilogram fiyatı 90 liraya kadar çıkan sarımsağın fiyatı 15 TL’ye kadar düştü. Birçok meyve ve sebzenin fiyatı önceki yıllara oranla katlanarak artarken sarımsaktaki düşüşe bol üretim neden oldu. Sarımsak satışı yapan pazar esnafı hem bu yıl üretim ve kalitenin yüksek olduğunu belirtip tüketiminde arttığını söylediler.
10 LİRAYA KADAR GERİLEDİ
İsmail Kesülük isimli pazarcı esnafı, sarımsağın turşu ve yemeklerde vazgeçilmez olduğunu söyleyerek, “Sarımsağı son dönemlerde 50- 60 lira arasında sattık. Mart ayından itibaren yeni sarımsaklar çıktı. Şuanda tezgahlarda yerini alan sarımsak 10-15 lira arasında satılıyor. Ancak üretim daraldığı ve yaş olan sarımsaklar kuruduğu zaman fiyatlar doğal olarak artacaktır” dedi.
DOĞAL ANTİBİYOTİK
Mesut Karaömeroğlu isimli Pazar müşterisi, sarımsağın fiyatının düştüğünü ifade ederek, “Üretimin bolluğundan dolayı sarımsak fiyatları düştü. Sarımsağın her türlü faydası vardır, doğal antibiyotiktir” şeklinde konuştu.
“ÜRETİM FAZLA OLUNCA FİYAT DÜŞÜYOR”
Covid-19 ile sarımsak tüketiminin arttığını ifade eden Ertuğrul Yeşil, “Sarımsağın şuanda kilosu 10-15 lira arasında bulunuyor. Üretim fazla olunca fiyat düşüyor. Sarımsakta tıpkı soğan gibi yemeklerde bol kullanılıyor. Korona virüs hastalığından dolayı da alışkanlık haline geldi. Sarımsağın tüketimi fazla fakat üretim daha fazla, vatandaşlarda yoğun ilgi gösteriyorlar. Yemeklerde kullanan da var, çiğ yiyen de var” ifadelerini kullandı.
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