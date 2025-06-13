Fiyatlar bugün artırılmıştı: Akaryakıt fiyatlarına yeni zam yolda!





Petrol fiyatlarındaki sert yükseliş, akaryakıt fiyatlarına doğrudan yansıyor. Benzine bugünden itibaren yapılan zamın ardından, motorine de zam gelmesi bekleniyor. Peki, benzine ve motorine ne kadar zam gelecek?

BUGÜN VE YARIN: BEKLENEN ZAM MIKTARLARI

Benzine bugün gelen zam: 1,46 TL'lik zam fiyatlara yansıdı.

1,46 TL'lik zam fiyatlara yansıdı. Motorine yarından itibaren beklenen zam: Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litresinde 1,49 TL fiyat artışı öngörülüyor.

HAFTAYA GÖZLENEN YENİ ZAMLAR

Petrol fiyatlarındaki yükselişe bağlı olarak:

17 Haziran'dan İtibaren Benzine Beklenen Zam: 1,70 TL

1,70 TL 17 Haziran'dan İtibaren Motorine Beklenen Zam: 1,30 TL

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

ŞEHİR BENZİN FİYATI (TL) MOTORİN FİYATI (TL) İSTANBUL 48,24-48,39 TL 46,11-46,23 TL ANKARA 49,08 TL 47,10 TL İZMİR 49,41 TL 47,43 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Petrol Piyasası Kanunu uyarınca, 1 Ocak 2005'ten beri Serbest Fiyatlandırma Sistemi uygulanıyor. Bu sistemde, dağıtım şirketleri depo satış fiyatını serbestçe belirlerken, bayiler de kendi pompa satış fiyatlarını rekabet koşullarına göre belirleme hakkına sahip.

Türkiye'de perakende satış fiyatları, bölgesel rekabet koşulları göz önünde bulundurularak oluşturuluyor. Bu durum, şehirler arasında fiyat farklılıklarına neden olabiliyor.