Fiyatlardaki yükseliş durdurulamıyor: Tek kişilik yoksulluk sınırı asgari ücreti ikiye katladı!

Birleşik Metal-İş Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM) tarafından hazırlanan "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması Temmuz 2025 Dönem Raporu" yayımlandı.

Rapor, TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) verileri, İstanbul Halk Ekmek fiyatları ve zincir marketlerin internet fiyatları üzerinden hesaplandı. Buna göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için aylık yapması gereken gıda harcaması 25 bin 952 lira olarak belirlendi.

YOKSULLUK SINIRI VE KİŞİ BAŞI HARCAMALAR

Sadece gıda için hesaplanan bu meblağ, eğitim, sağlık, barınma, eğlence, ısınma ve ulaşım gibi temel harcamaları içeren yoksulluk sınırının 89 bin 768 lira olduğunu gösteriyor. Raporda, sağlıklı ve dengeli beslenme için her bireyin kalori ihtiyacına göre yapılan harcamalar da paylaşıldı:

Yetişkin erkek: 7 bin 302 lira

7 bin 302 lira Yetişkin kadın: 6 bin 936 lira

6 bin 936 lira 15-18 yaş arası genç: 7 bin 214 lira

7 bin 214 lira 4-6 yaş arası çocuk: 4 bin 500 lira

Tek başına yaşayan bir kişinin yoksulluk sınırı ise 42 bin 4 lira olarak hesaplandı.

GÜNLÜK GIDA HARCAMALARI

Temmuz 2025 dönemi için günlük en yüksek harcama grubu, 280,74 lira ile meyve ve sebze oldu. Bunu 212,96 lira ile süt ve süt ürünleri, 161,61 lira ile et, tavuk ve balık grubu izledi. Günlük ekmek harcaması 75,86 lira, katı ve sıvı yağ 41,86 lira, yumurta 13,56 lira, şeker, bal, reçel ve pekmez için ise 20,15 lira harcanması gerekiyor.

BİSAM YÖNTEMİ

BİSAM, açlık ve yoksulluk sınırlarını belirlerken Sağlık Bakanlığı ve Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyabetik bölümünün hazırladığı "Türkiye’ye Özgü Beslenme Kalıbı" ile TÜİK harcama gruplarına göre endeks rakamlarını ve 2003 madde fiyatlarını değerlendiriyor. Ekmek fiyatlarında referans olarak İstanbul Halk Ekmek, sebze ve meyvede ise zincir marketlerin internet fiyatları alınıyor.