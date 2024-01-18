Fiyatların artışı balığa olan ilgiyi azalttı
Havaların ısınmasıyla birlikte balık fiyatlarının artışı tezgahlara olan ilgiyi azalttı. Hamsi 125 liradan satılırken, istavrit ise 50 liradan alıcı buldu.
Player Alanı
Zonguldak’ta havaların yeniden ısınmasıyla birlikte balık fiyatları artışa geçti.
Hamsi tezgahlarda 125 liradan satılırken, istavrit ise 50 liradan satıldı. Fiyatların pahalı olması nedeniyle vatandaşlar tezgahlara beklenen ilgiyi göstermedi.
Balıkçı Bayram Yılmaz, “İstavrit 50-60 lira, hamsi 100-125 lira, mezgit 100-150 lira boyuna göre değişiyor. Arz ve talep meselesi. Çok olduğu zaman ucuz, az olduğu zaman pahalı. Bir ayakkabı boyasının 50-60 lira olduğu yerde istavritin 50-60 lira olması normal. Bu sene kalmadı. Şubatın sonu iş biter” dedi.
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Tecavüzün üstünü örtenler yargılanacak
- Emekliye ek zam düzenlemesi Meclis'te kabul edildi
- AKP'nin 48 ildeki belediye başkan adayları belli oldu
- Büyükçekmece Belediyesi’ne operasyon!
- İletişim başkanının park etmesine izin vermedi...
- Ümit Özdağ'dan Gaye Erkan'a çok sert sözler!
- İşte tam liste...
- Hastanelere Körfez kancası!
- Aynı 'maklube'ye kaşık sallamışlar!
- Akciğer kanserine yakalanmıştı: Sağlık durumunu açıkladı