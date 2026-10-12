Fon krizinin sorumluları kim? Yurttaş tek bir adresi işaret etti...

Areda Survey’in 30 Eylül-4 Ekim 2026 tarihleri arasında Türkiye genelinde 2 bin 400 kişinin katılımıyla yaptığı araştırmada, katılımcılara fon krizinde en çok kimi sorumlu gördükleri soruldu.

Katılımcıların yüzde 42’si ekonomi yönetimini sorumlu tuttu. Denetimi yeterince yapmayan kurumları işaret edenlerin oranı yüzde 23,9 oldu. Fonları yöneten portföy şirketleri ve yöneticilerini sorumlu bulanların oranı yüzde 8,9’da kalırken, yüksek getiri peşinde koşarken riskleri sorgulamayan yatırımcıları sorumlu görenlerin oranı yüzde 5,6 olarak ölçüldü.

GENÇLER EKONOMİ YÖNETİMİNİ, ORTA YAŞ GRUBU DENETİMİ İŞARET ETTİ

Araştırmanın yaş gruplarına göre dağılımında ekonomi yönetimini sorumlu tutanların oranı 18-34 yaş grubunda yüzde 51’e ulaştı. Bu oran 35-54 yaş grubunda yüzde 32,2’ye geriledi.

35-54 yaş grubunda denetimi yeterince yapmayan kurumları sorumlu görenlerin oranı yüzde 30,9 oldu. 55 yaş ve üzerindeki katılımcıların yüzde 43,1’i ise sorumluluğu ekonomi yönetimine yükledi.

Cinsiyete göre dağılımda kadınların yüzde 44,7’si, erkeklerin yüzde 39,1’i ekonomi yönetimini sorumlu tuttu.

Eğitim düzeyine bakıldığında lisans ve üzeri eğitim alan katılımcıların yüzde 48’i ekonomi yönetimini işaret etti. Denetim kurumlarını sorumlu görenlerin oranı ise lise mezunlarında yüzde 33,6 ile diğer eğitim gruplarının üzerinde çıktı.

ZARARLARI FON YÖNETİCİLERİ VE YÜKSEK KAZANÇ ELDE EDENLER KARŞILASIN

Araştırmada katılımcılara mağdur yatırımcıların zararlarını kimin karşılaması gerektiği de soruldu. Katılımcıların yüzde 67,5’i zararın fon yöneticileri ve krizden önce yüksek kazanç elde edenler tarafından karşılanması gerektiğini belirtti.

Zararların kamu kaynaklarıyla devlet tarafından karşılanmasını isteyenlerin oranı yüzde 7,9 oldu. Yatırım riskinin yatırımcıya ait olduğunu ve zararı kimsenin karşılamaması gerektiğini düşünenlerin oranı ise yüzde 7,8 olarak kaydedildi.

55 YAŞ ÜZERİNDE BU GÖRÜŞE KATILIM YÜZDE 78,5

Zararın fon yöneticileri ve kriz öncesinde yüksek kazanç sağlayanlar tarafından karşılanması gerektiğini düşünenlerin oranı yaş ilerledikçe yükseldi. Bu görüşü benimseyenlerin oranı 18-34 yaş grubunda yüzde 53,4, 35-54 yaş grubunda yüzde 72,5, 55 yaş ve üzerindekilerde ise yüzde 78,5 oldu.

Kadınların yüzde 68,2’si, erkeklerin yüzde 66,8’i zararların fon yöneticileri ve kriz öncesinde yüksek kazanç elde edenler tarafından karşılanması gerektiğini savundu.

Eğitim düzeyine göre bu görüşe katılım lise mezunlarında yüzde 77,5’e ulaştı. Oran, lisans ve üzeri eğitim alanlarda yüzde 65, ilköğretim mezunlarında ise yüzde 62,6 olarak ölçüldü.