Forbes listesinde yer alan Gamze Cizreli kimdir? Gamze Cizreli nereli, kaç yaşında, restoranları neler?

Yayınlanma: 23 Ocak 2023 - 16:41

Güncelleme: 23 Ocak 2023 - 16:41

Ekonomi dergisi Forbes, Avrupa, Afrika ve Ortadoğu'da (EMEA) 50 yaşı geçen en başarılı kadınları bir araya getirdiği "50 over 50" listesinin ikincisini yayımlandı. Gülden Türktan ve Gamze Cizreli, dünyaca ünlü derginin iş dünyası, siyaset, sivil toplum ve bilim gibi alanlardan seçtiği kadınlar arasında yer aldı.

GAMZE CİZRELİ KİMDİR?

Gamze Cizreli 1968 yılında Diyarbakır'da dünyaya geldi. Çocukluğu Ankara'da geçen Cizreli, 1991'de ODTÜ İşletme Bölümünden mezun oldu. Mezun olduktan sonra Türk-Amerikan ortak savunma sanayi projesinde çalıştı. 1994'te sektör değiştiren Cizreli, eski eşi Boğaç Üner ile beraber Arjantin Caddesi'nde Ankara'nın ilk kafelerinden Cafemiz'i kurdu .Daha sonra sırasıyla pastacılık alanında hizmet veren Kuki ve Uzak Doğu yemeklerinin satıldığı Quick China'yı kurdu. 2005'te iflas eden Cizreli, 2007'de kredi çekerek Ankara'da BigChefs'i kurdu. Gamze Cizreli iki oğlu vardır.