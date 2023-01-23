Forbes listesine giren Gülden Türktan kimdir, kaç yaşında, nereli?

Yayınlanma: 23 Ocak 2023 - 16:05

Güncelleme: 23 Ocak 2023 - 16:07

Ekonomi dergisi Forbes, Avrupa, Afrika ve Ortadoğu'da (EMEA) 50 yaşı geçen en başarılı kadınları bir araya getirdiği "50 over 50" listesinin ikincisini yayımlandı.

Gülden Türktan ve Gamze Cizreli, dünyaca ünlü derginin iş dünyası, siyaset, sivil toplum ve bilim gibi alanlardan seçtiği kadınlar arasında yer aldı.

GÜLDEN TÜRKTAN KİMDİR?

Gülden Türktan 17 Ocak 1958 yılında doğmuştur. Annesi Türkolog Prof. Dr. Vecihe Hatiboğlu, babası Orhan Hatiboğlu'dur. Gülden Türktan'ın annesi Malatyalı, babası ise Bursalıdır. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, New York Üniversitesi ve Marmara Üniversite’sinde lisans, yüksek lisans ve doktora çalışmaları yaptı. MBA derecesi ve doktorası vardır. New York Üniversitesi’nde araştırma görevlisi ve eğitmen olarak çalıştı.

GÜLDEN TÜRKTAN NE İŞ YAPIYOR?

1988’den 2008 yılına kadar, 20 yıl süreyle, dünyanın en saygın şirketlerin biri kabul edilen ve bir İsviçre-İsveç elektrik mühendislik şirketi olan Asea Brown Boveri – ABB’de üst düzey görevlerde bulundu, yönetim kurulu üyesi ve yönetim kurulu başkan yardımcısı ve ülke müdür vekili olarak çalıştı. Şirketin yönetim kurullarında tek kadın üye olarak görev yaptı.

W20 – Kadın 20’nin Kurucu Başkanı olarak atandı. W20 Dünya Kurucu Komite Başkanı olarak görevlendirilmesinin ardından, G20’de W20’nin tüm G20 ülkeleri için toplumsal cinsiyet eşitliği açısından sürdürülebilir ekonomik büyümeyi desteklemeyi amaçlayan ve G20 ülkeleri adına ekonomik büyüme ve iş dünyasına kadın katılımını sağlamaya yönelik öneriler içeren W20 tebliğinin hazırlanması ve yayınlanması üzerinde çalıştı.

2002 yılında KAGİDER’in kurucuları arasında yer almış, 2009 – 2011 yılları arasında KAGİDER yönetim Kurulunda görev almış, 2011 – 2015 yılları arasında da KAGİDER’in yönetim kurulu başkanlığını üstlenerek KAGİDER’in büyümesine ve yurt içinde ve yurt dışında tanıtımına ciddi katkı sağlamıştır. Birleşmiş Milletlerde ve Birleşik Krallık’ta Westminster Parlamentosu’nda Lordlar Kamerasında ve Avrupa Birliği Parlamentosu’nda konuşmalar yapmış, görüş bildirmiş ve katkı vermiştir. Şu anda KAGİDER’in Onur Kurulu üyesidir. Dr. Türktan, Uluslararası Yatırım Derneği YASED’te yönetim kurulu üyesi ve Başkan yardımcısı olarak görev yaptı. TÜSİAD’ın İstihdam ve Sosyal Güvenlik Çalışma Grubu Başkanlığını 2003 – 2017 yılları arasında yürüttü. Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumunun Bağımsız Kadın Direktörler Platformunun Danışma Kurulu eş başkanıdır. Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumun ev sahipliğinde kurulan %30 Kulübü Türkiye Bölümünün Yönlendirme Komitesi üyesi olarak görev yapmaktadır.

GÜLDEN TÜRKTAN'IN EŞİ KİM?

Gülden Türktan Turkcell ve Avea'nın eski yöneticilerinden olan Cüneyt Türktan ile evlidir.