Ford elektrikli araç üretimini yavaşlatma kararı aldı

Yayınlanma: 28.07.2023 - 09:33

Güncelleme: 28.07.2023 - 09:33

Yüksek kar getiren Ford Pro ticari işini "güç merkezi" olarak niteleyen Farley, şirketin bundan sonra daha fazla gaz-elektrik hibrit araç piyasaya sürmeyi beklediğini söyledi.

Şirket yöneticileri, zarar edilen birinci nesil bataryalı elektrikli araçların maliyetini düşürmekte zorlanan şirketin gelecek beş yıl içinde gazlı ve elektrikli hibrit araç satışlarını dört katına çıkarmayı planladıklarını belirttiler.

Şirket, vergi öncesi yıllık kar beklentisini yükseltirken Model e birimi için 4.5 milyar dolar büyüklüğünde zarar tahmininde bulundu.

Ford, ikinci çeyrekte Model e tarafından teslim edilen elektrikli araçlardan ortalama 32 bin doların üzerinde zarar etti.