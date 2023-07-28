Ford elektrikli araç üretimini yavaşlatma kararı aldı

Ford Motor F.N CEO'su Jim Farley şirketin zarar ettiği elektrikli araç üretimini yavaşlatıp yatırımları Ford'un ticari araç yönlendirerek ürün stratejisinde önemli bir değişikliğe gidileceğini açıkladı.

Reuters
Yayınlanma: 28.07.2023 - 09:33
Ford elektrikli araç üretimini yavaşlatma kararı aldı
Abone Ol google-news

Yüksek kar getiren Ford Pro ticari işini "güç merkezi" olarak niteleyen Farley, şirketin bundan sonra daha fazla gaz-elektrik hibrit araç piyasaya sürmeyi beklediğini söyledi.

Şirket yöneticileri, zarar edilen birinci nesil bataryalı elektrikli araçların maliyetini düşürmekte zorlanan şirketin gelecek beş yıl içinde gazlı ve elektrikli hibrit araç satışlarını dört katına çıkarmayı planladıklarını belirttiler.

Şirket, vergi öncesi yıllık kar beklentisini yükseltirken Model e birimi için 4.5 milyar dolar büyüklüğünde zarar tahmininde bulundu.

Ford, ikinci çeyrekte Model e tarafından teslim edilen elektrikli araçlardan ortalama 32 bin doların üzerinde zarar etti.


elektrikli araç Ford üretim

İlgili Haberler

Elektrikli araç şarj istasyonlarında lisans sayısı 124'e ulaştı

Elektrikli araç şarj istasyonlarında lisans sayısı 124'e ulaştı
Tesla, ABD'de bazı elektrikli araç modellerinin fiyatlarında artışa gitti

Tesla, ABD'de bazı elektrikli araç modellerinin fiyatlarında artışa gitti
Tesla, Avrupa ve Asya'da elektrikli araç fiyatlarında indirimleri genişletiyor

Tesla, Avrupa ve Asya'da elektrikli araç fiyatlarında indirimleri genişletiyor

En Çok Okunan Haberler