Ford Otosan, Ford'u 8. kez Avrupa ticari araç satışlarında liderliğe taşıdı

Yayınlanma: 15 Ocak 2023 - 07:00

Güncelleme: 15 Ocak 2023 - 07:00

Ford Otosan’ın üretim gücüyle Ford, 2022'de Avrupa'nın ticari araç satış lideri oldu.

Ford Otosan'ın açıklamasına göre, Ford Otosan Kocaeli fabrikalarında üretilen Transit Custom, Türkiye ve Avrupa'nın 1 ton segmentindeki en çok satan van aracı olurken, İngiltere'de de yılın en çok satan aracı seçildi. Bu, Ford için art arda sekiz yıl pazar liderliğini anlamına geliyor.

Bu rekorda en önemli pay, Avrupa’da 1 ton segmentinde en çok satılan ticari van unvanına sahip, Ford Otosan Kocaeli fabrikalarında üretilen Ford Transit Custom’ın oldu.

PAZAR PAYINI ARTIRDI

Transit Custom’ın başarısı ve Ford Otosan’ın desteğiyle marka, yüzde 15 ile Avrupa’daki şimdiye kadarki en yüksek toplam pazar payına ulaşırken, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Yunanistan, İrlanda, Portekiz, Romanya, İsveç ve Türkiye olmak üzere 11 ülkedeki pazar payını artırdı.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmesine yer verilen Ford Pro Avrupa Genel Müdürü Hans Schep, "Sekiz yıl üst üste Avrupa pazar liderliği rekorunu kırmak, ticari müşterilerimizin Ford'a duyduğu güvenin bir göstergesi. Yazılım, şarj ve hizmet platformumuzu Avrupa genelinde kullanıma sunarken, üretkenlik için müşterilerimizin güvenilir ortağı olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan bu yıl itibarıyla "yeni nesil Transit Custom" ailesinin dizel ve şarj edilebilir, hibrit elektrikli versiyonları ile tam elektrikli ilk versiyonu da Kocaeli fabrikalarında üretilecek.