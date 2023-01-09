Koç Holding: Ford ve SKO ile yapılan niyet mektubu yürürlükte

Yayınlanma: 09.01.2023 - 16:15

Güncelleme: 09.01.2023 - 16:15

SKO, Koç ve Ford geçen mart ayında, Ankara'da gerçekleştirilmesi planlanan batarya üretimi yatırımı için bağlayıcı olmayan bir niyet mektubu imzalamıştı. Koç Holding tarafından yapılan açıklamada tarafların anlaşması durumunda üretime 2025 yılında yıllık 30-45 Gigawatt saat kapasite ile başlanmasının hedeflendiği ifade edilmişti.

Güney Koreli Dong-A Ilbo Gazetesi, SKO'nun zayıf makroekonomik ortam sebebiyle bu yatırımdan vazgeçmeye hazırlandığını bildirdi.

HENÜZ KARAR VERİLMEDİ

Çıkan haberler üzerine bir açıklamada bulunan SKO "Mart ayında imzaladığımız niyet mektubunun ardından Türkiye'de ortak girişim kurulmasını değerlendiriyoruz, ancak değerlendirmeler henüz tamamlanmadı. Ortak girişim için görüşmelerin sonlandırılmasına henüz karar verilmedi" ifadelerini kullandı.

KOÇ HOLDİNG'TEN AÇIKLAMA GELDİ

Koç Holding, Güney Koreli SKO'nun daha önce Ford ile beraber elektrik batarya yatırımı için imzaladıkları niyet mektubundan çekildiği yönündeki haberlere karşın bir açıklama yayımladı.

Holding tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada Koç, Ford ve SKO arasında imzalanan münhasır olmayan niyet mektubunun yürürlükte olduğu, Ford'un Türkiye'de Koç ile birlikte batarya yatırımı yapılmasına yönelik yaklaşımında herhangi bir değişiklik bulunmadığı belirtildi. Holding, bu kapsamda batarya yatırımının gerçekleştirilmesine yönelik tüm alternatiflerin değerlendirildiğini söyledi.

